"يو.بي.إس" يحذر من حدوث فقاعة أصول بسبب التيسير النقدي

مباشر: حذر الرئيس التنفيذي لبنك "يو.بي.إس" من اتجاه البنوك المركزية إلى التيسير النقدي، مشيراً إلى أن هذا قد يؤدى إلى حدوث فقاعة الأصول.

وذكر "سيرجيو إرموتي" في مقابلة مع "بلومبرج" اليوم الثلاثاء: "سأكون شديد الحذر بشأن زيادة الميزانية العمومية للبنوك المركزية"، مضيفاً: "نحن في خطر خلق فقاعة الأصول".

ومع تباطؤ النمو العالمي، اضطرت البنوك المركزية إلى عكس مسارها بعد أن قضت معظم العام الماضي تميل إلى تشديد السياسة النقدية، وتتزايد التوقعات بأن يخفض الفيدرالي معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في وقت لاحق من هذا الشهر، كما أن البنك المركزي الأوروبي على وشك المزيد من التحفيز الأسبوع الجاري.

ومع إشارات السياسية النقدية التيسيرية، ارتفع مؤشر"ستاندرد آند بورز" بنحو 13 بالمائة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري، ليسجل أكبر صعود نصف سنوي منذ 1998.

وأضاف "إرموتي: "ارتفعت أسعار الأصول ولكنها ليست مرتبطة حقًا بمعنويات المستثمرين، وهذا من وجهة نظري تطور خطير للغاية".

وظل العديد من المستثمرين مترددون بشأن الأصول الخطرة هذا العام، حيث يخشون من أن يؤدي الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين إلى كبح الأرباح وتوقف النمو العالمي في الوقت الذي ذكر فيه "إرموتي" أن الأرصدة النقدية للعملاء لا تزال "مرتفعة للغاية".

وأوضح رئيس "يو.بي.إس": "يشير هؤلاء المستثمرين إلى أنهم على استعداد للدخول إلى السوق إذا كان هناك حركة تصحيحة كبيرة".