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الملك سلمان يوجه بإنهاء مشروعات الحرم المكي عقب موسم الحج

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الملك سلمان يوجه بإنهاء مشروعات الحرم المكي عقب موسم الحج الملك سلمان يوجه بإنهاء مشروعات الحرم المكي عقب موسم الحج

الرياض - مباشر: وجه الملك سلمان بن عبدالعزيز، بإنهاء أعمال والمشروعات في الحرم المكي الشريف عقب موسم حج للعام الجاري مباشرة.

وقال رئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عبدالرحمن السديس، اليوم الثلاثاء، إن الأعمال تشمل باب الملك عبدالعزيز، ومشروع المطاف، وتسليم مشروع المسعى، واستكمال كافة أعمال التوسعة الثالثة للحرم المكي الشريف التي تعد الأكبر في تاريخ الحرم، وفقاً لصحيفة "عكاز".

وألمح، إلى أن التوسعة الثالثة للحرم المكي سوف تستوعب أكثر من مليون حاجاً.

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