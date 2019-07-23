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"الوطنية للنفط" الليبية تلعن عودة الإنتاج بحقل "شرارة" للمستوى الطبيعي

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"الوطنية للنفط" الليبية تلعن عودة الإنتاج بحقل "شرارة" للمستوى الطبيعي "الوطنية للنفط" الليبية تلعن عودة الإنتاج بحقل "شرارة" للمستوى الطبيعي

مباشر: أكدت المؤسسة الوطنية للنفط عودة الإنتاج لمستوياته السابقة بحقل الشرارة النفطي.

وقالت المؤسسة الليبية، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء، إن إنتاج حقل شرارة والذي تشرف على تشغيله شركة أكاكوس للعمليات النفطية عاد لمستوياته الطبيعية.

وأكدت المؤسسة، على استئناف عمليات شحن الخام بميناء الزاوية بشكل طبيعي.

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، أمس، رفع حالة القوة القاهرة عن عمليات شحن خام الشرارة من ميناء الزاوية، وذلك بعد النجاح في إعادة فتح الصمام الذي تم إقفاله بخط شحن النفط من حقل الشرارة إلى ميناء الزاوية.

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