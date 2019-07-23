هواوي تخفض 600 وظيفة بالولايات المتحدة نتيجة للقيود الأمريكية

مباشر: أعلنت شركة هواوي الاستغناء عن أكثر من 600 عامل في الولايات المتحدة مع استمرار القيود الأمريكية على الشركة الصينية.

وكانت الولايات المتحدة أدرجت هواوي ضمن قائمة الشركات التي تهدد الأمن القومي وحظرها من شراء المعدات والمكونات من الموردين الأمريكيين.

وقالت "هواوي" في بيان لها اليوم الثلاثاء، إنها خفضت أكثر من 600 وظيفة في "فيوتشروي" وهي شركة تابعة للبحث والتطوير مقرها في الولايات المتحدة بداية من الأمس الإثنين.

وألقت الشركة الصينية باللوم في خفض الوظائف على تقليص العمليات التجارية بسبب القيود الأمريكية.

وأضافت هواوي: "قرارات مثل هذه ليست سهلة أبداً، وسوف تستمر فيوتشروي بالعمل في الامتثال الصارم للقوانين واللوائح المحلية في الولايات المتحدة".

وكانت الشركة الصينية حذرت سابقاً أن القيود التي وضعتها الإدارة الأمريكية عليها سوف تؤدي إلى فقدان العديد من الوظائف في الولايات المتحدة.