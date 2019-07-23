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شاهد : لماذا طلب العرموطي رد جميع قوانين الدورة الاستثنائية " فيديو "

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شاهد : لماذا طلب العرموطي رد جميع قوانين الدورة الاستثنائية " فيديو " شاهد : لماذا طلب العرموطي رد جميع قوانين الدورة الاستثنائية " فيديو "

جى بي سي نيوز  - : طالب النائب المحامي صالح العرموطي برد جميع القوانين المحالة للمجلس في الدورة الاستثنائية الحالية   .

 وقال العرموطي في مداخلة له خلال الجلسة الاولى من الدورة الاستثنائية التي عقدت الاحد  : "  لم اجد مبررا للحكومة أن تتقدم للمجلس حسب المادة 82 من الدستور بهذه  القوانين " .. مضيفا :    " فكرت ان بدها تجيب لي قانون البلديات ، والاتصالات ، والمادة تقول : " في حال الضرورة " وقد فسرت المحاكم حالة الضرورة بانها الكوارث والزلازل وفسرتها المادة 13 كحالة الحرب او عند وقوع خطر عام ، وتساءل : " هل في هذه القوانين حالة ضرورة " ؟؟ .

 واختتم مداخلته بقوله : "  واحتراما للمجلس وكرامة المجلس فإني  مع رد هذه القوانين للحكومة ، وإ ذا لم نردها فعلينا احالتها جميعا الى اللجان لتنتهي الدورة الاستثنائية وهي عند اللجان احتراما للمجلس ولكي لا تفرض علينا الحكومة أي شيء  يلزمنا " .

المدينة نيوز سجلت حديث  العرموطي واليكموه بالصوت والصورة :

 

المصدر : المدينة نيوز - بتول دانو تيكا

جي بي سي نيوز

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