شاهد : لماذا طلب العرموطي رد جميع قوانين الدورة الاستثنائية " فيديو "

جى بي سي نيوز - : طالب النائب المحامي صالح العرموطي برد جميع القوانين المحالة للمجلس في الدورة الاستثنائية الحالية .

وقال العرموطي في مداخلة له خلال الجلسة الاولى من الدورة الاستثنائية التي عقدت الاحد : " لم اجد مبررا للحكومة أن تتقدم للمجلس حسب المادة 82 من الدستور بهذه القوانين " .. مضيفا : " فكرت ان الحكومة بدها تجيب لي قانون البلديات ، والاتصالات ، والمادة تقول : " في حال الضرورة " وقد فسرت المحاكم حالة الضرورة بانها الكوارث والزلازل وفسرتها المادة 13 كحالة الحرب او عند وقوع خطر عام ، وتساءل : " هل في هذه القوانين حالة ضرورة " ؟؟ .

واختتم مداخلته بقوله : " واحتراما للمجلس وكرامة المجلس فإني مع رد هذه القوانين للحكومة ، وإ ذا لم نردها فعلينا احالتها جميعا الى اللجان لتنتهي الدورة الاستثنائية وهي عند اللجان احتراما للمجلس ولكي لا تفرض علينا الحكومة أي شيء يلزمنا " .

المدينة نيوز سجلت حديث العرموطي واليكموه بالصوت والصورة :

المصدر : المدينة نيوز - بتول دانو تيكا