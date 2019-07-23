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محدث.. النفط يرتفع عند التسوية للجلسة الثالثة

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محدث.. النفط يرتفع عند التسوية للجلسة الثالثة محدث.. النفط يرتفع عند التسوية للجلسة الثالثة

مباشر: ارتفعت النفط للجلسة الثالثة على التوالي عند تسوية تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث يراقب المستثمرون التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وقبيل إعلان بيانات المخزونات الأمريكية.

وتخلص الخام الأمريكي من خسائره التي لحقت به خلال التعاملات بسبب مخاوف تباطؤ الطلب، ليتحول للارتفاع مع توقعات بانخفاض مخزونات النفط الأمريكية للأسبوع السادس بالإضافة إلى التطورات الجيوسياسية والتجارية.

ومن المقرر أن يتم إعلان بيانات مخزونات النفط الأولية والتي تصدر عن معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق من اليوم، على أن تكشف إدارة معلومات الطاقة عن الأرقام الرسمية غداً الأربعاء.

وكشفت تقرير صحفي أن وفد تجاري من الولايات المتحدة يستعد للسفر إلى بكين يوم الإثنين المقبل لاستكمال المحادثات التجارية لأول مرة منذ مايو/آيار الماضي.

كما تلاحق المستثمرين مخاوف تصعيد النزاع في منطقة الشرق الأوسط بين إيران والمملكة المتحدة، وذلك بعد احتجاز الحرس الثوري في إيران ناقلة نفط ترفع علم بريطانيا، عقب أسر المملكة المتحدة لسفينة إيرانية في مطلع الشهر الجاري.

وأعلنت وكالة الطاقة الدولية أنها تراقب عن كثب التطورات في مضيق هرمز مع استمرار توتر العلاقات بين إيران والمملكة المتحدة.

كما صرحت الوكالة أن إنتاج النفط يتجاوز الطلب في النصف الأول من العام.

وعند التسوية، زاد سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم سبتمبر/آيلول بنسبة 1 بالمائة عند 56.77 دولار للبرميل، بعد أن كان متراجعاً عند 55.74 دولار للبرميل خلال الجلسة.

وبحلول الساعة 6:50 مساءً بتوقيت جرينتش ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم سبتمبر/آيلول بنحو 1 بالمائة إلى 63.89 دولار للبرميل، بعد أن سجل مستوى 62.66 دولار للبرميل في وقت سابق من التعاملات.

مباشر (اقتصاد)

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