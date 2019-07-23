أخبار عاجلة

8 الصبح - السيسي ينعي "السبسي"..ويؤكد : سيرته ستظل حية في وجدان الشعب التونسي -
8 الصبح - السيسي يتسلم رسالة من رئيس إثيوبيا -
8 الصبح - السيسي لوفود منتدي غاز شرق المتوسط :نسعي لتدشين مركز متكامل للطاقة -
8 الصبح - تعرف علي أسعار الخضروات والذهب ومواعيد القطارات بتاريخ 26-7-2019 -
8 الصبح - تعرف علي حالة الطرق من خلال خرائط GOOGLE MAPS -
8 الصبح - بيان بدرجات الحرارة داخل جمهورية مصر العربية بتاريخ 26-7-2019 -
"نيكي"يتراجع من أعلى مستوى بشهرين ونصف لكن يُسجل مكاسب أسبوعية -
استقرار الدولار عالمياً قبيل إعلان بيانات النمو الاقتصادي الأمريكي -
أسعار الذهب تستقرعالمياً وتتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية -
أسعار النفط ترتفع وتتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

وكالة: وفد أمريكي يسافر للصين لاستئناف المحادثات التجارية الإثنين المقبل

Google+ Print
وكالة: وفد أمريكي يسافر للصين لاستئناف المحادثات التجارية الإثنين المقبل وكالة: وفد أمريكي يسافر للصين لاستئناف المحادثات التجارية الإثنين المقبل

مباشر: ذكر تقرير صحفي أن الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر وكبار المسؤولين في الولايات المتحدة يعتزمون السفر إلى الصين يوم الاثنين المقبل لاستئناف المحادثات التجارية.

ونقلت وكالة "بلومبرج" عن مصادر لم تسمها اليوم الثلاثاء، أن الممثل التجاري الأمريكي وفريق صغير سيبقون في شنغهاي حتى يوم الأربعاء.

وذكر التقرير أنه من المتوقع أن يتضمن الاجتماع مناقشة واسعة للقضايا التجارية المعلقة.

وتعتبر هذه المحادثات أول مفاوضات تجارية عالية المستوى وجهاً لوجه بين أكبر اقتصادين في العالم منذ انهيار المحادثات في مايو/آيار الماضي.

وكانت الولايات المتحدة والصين اتفقتا على عودة المحادثات التجارية وعدم زيادة التعريفات الجمركية خلال لقاء الرئيس دونالد مع نظيره الصين شي جين بينغ الشهر الماضي على هامش قمة مجموعة العشرين.

وفي الشهر الجاري، صرح الرئيس الأمريكي بأن تباطؤ النمو الصيني سوف يجبرها على عقد صفقة تجارية مع الولايات المتحدة.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
تقرير:مستشارو ترامب يطالبوه بتجنب النزاع التجاري وانتقاد باول قبل الانتخابات

تقرير:مستشارو ترامب يطالبوه بتجنب النزاع التجاري وانتقاد باول قبل الانتخابات

تنحي حاكم بورتوريكو بعد أيام من هجوم ترامب

تنحي حاكم بورتوريكو بعد أيام من هجوم ترامب

الأخبار - ترامب يستخدم الفيتو ضد ثلاث قرارات من الكونغرس يضرون بالعلاقات مع السعودوية والامارات

الأخبار - ترامب يستخدم الفيتو ضد ثلاث قرارات من الكونغرس يضرون بالعلاقات مع السعودوية والامارات

شهادة مولر.. ترامب بين الإدانة والبراءة

شهادة مولر.. ترامب بين الإدانة والبراءة