وكالة: وفد أمريكي يسافر للصين لاستئناف المحادثات التجارية الإثنين المقبل

مباشر: ذكر تقرير صحفي أن الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر وكبار المسؤولين في الولايات المتحدة يعتزمون السفر إلى الصين يوم الاثنين المقبل لاستئناف المحادثات التجارية.

ونقلت وكالة "بلومبرج" عن مصادر لم تسمها اليوم الثلاثاء، أن الممثل التجاري الأمريكي وفريق صغير سيبقون في شنغهاي حتى يوم الأربعاء.

وذكر التقرير أنه من المتوقع أن يتضمن الاجتماع مناقشة واسعة للقضايا التجارية المعلقة.

وتعتبر هذه المحادثات أول مفاوضات تجارية عالية المستوى وجهاً لوجه بين أكبر اقتصادين في العالم منذ انهيار المحادثات في مايو/آيار الماضي.

وكانت الولايات المتحدة والصين اتفقتا على عودة المحادثات التجارية وعدم زيادة التعريفات الجمركية خلال لقاء الرئيس دونالد ترامب مع نظيره الصين شي جين بينغ الشهر الماضي على هامش قمة مجموعة العشرين.

وفي الشهر الجاري، صرح الرئيس الأمريكي بأن تباطؤ النمو الصيني سوف يجبرها على عقد صفقة تجارية مع الولايات المتحدة.