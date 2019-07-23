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السعودية تتوعد بعقوبات صارمة ضد "المضلل والمخادع"

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السعودية تتوعد بعقوبات صارمة ضد "المضلل والمخادع" السعودية تتوعد بعقوبات صارمة ضد "المضلل والمخادع"

وقالت وزارة التجارة والاستثمار ، وفقا لما نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" إن نظام "التجارة الإلكتروني" تم وضع ضوابط صارمة له.

وأشارت الوزارة إلى أن مواد نظام التجارة الإلكتروني تنص على إيقاع عقوبات صارمة، بحق "الإعلانات المضللة والمخادعة للمستهلك".

كما أوضحت أن تلك العقوبات ستبدأ من سحب الإعلانات المخالفة وحذفها من مواقع التواصل، إلى حد توقيع عقوبات على الشركة المنتجة لها.

كما أن من ضمن المخالفات التي قد يرتكبها أي إعلان "مضلل أو مخادع"، هو استخدامه علامة تجارية لا يحق له استخدامها.

وقالت الوزارة إن "نظام التجارة الإلكتروني" الجديد، يضمن عدم وجود أي إعلانات "مضللة أو مخادعة" في السوق السعودية على الإطلاق.

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