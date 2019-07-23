صندوق النقد يخفض تقديرات نمو اقتصاد البرازيل والمكسيك دون 1%

من: سالي إسماعيل

مباشر: قام صندوق النقد الدولي بمراجعة تقديراته لنمو اقتصاد أكبر اقتصادين في أمريكا اللاتينية بالخفض ليصبح دون 1 بالمائة خلال العام الحالي.

وبحسب تحديث المراجعة نصف السنوي لشهر يوليو/تموز والصادر عن صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء، فإنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في كل من البرازيل والمكسيك بنسبة 0.8 بالمائة و0.9 بالمائة على الترتيب خلال العام الحالي.

وتعتبر هذه الأرقام أقل عند المقارنة مع تقديرات شهر أبريل/نيسان والتي كانت تشير لنمو اقتصاد البرازيل والمكسيك بنسبة 2.1 بالمائة و1.6 بالمائة في عام 2019 على التوالي.

وتسبب ذلك الخفض في تقليص تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي لدول أمريكا اللاتينية إلى 0.6 بالمائة بدلاً من 1.4 بالمائة في التوقعات السابقة.

لكن بالنظر إلى أرقام العام المقبل، فمن المتوقع أن ينمو اقتصاد البرازيل بنسبة 2.4 بالمائة وهو أقل بنحو 0.1 بالمائة من التقديرات السابقة في حين ثبت صندوق النقد توقعاته لنمو اقتصاد المكسيك عند 1.9 بالمائة.

وبحسب التقرير نصف السنوي لصندوق النقد، فإنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 3.2 بالمائة و3.5 بالمائة في العامين الحالي والقادم وهو دون تقديرات أبريل/نيسان بنحو 0.1 بالمائة ويعتبر الخفض الرابع في 9 أشهر.

وأرجع صندوق النقد قراره في مراجعة تقديرات النمو الاقتصادي في كل من المكسيك والبرازيل بالخفض إلى ضعف ثقة المستهلكين وعدم اليقين بشأن السياسة النقدية.

ويرى الصندوق الدولي أن الانخفاض الكبير في تقديرات النمو الاقتصادي للبرازيل يرجع إلى ضعف الثقة بشكل حاد على خلفية عدم اليقين المستمر بشأن إقرار إصلاح المعاشات والإصلاحات الهيكلية الأخرى.

وبالنسبة للوضع في المكسيك، فيشير صندوق النقد إلى أن الاستثمار في البلاد لا يزال ضعيفاً كما أن الاستهلاك الخاص قد تباطأ، ما يعكس عدم اليقين في السياسة النقدية وضعف الثقة وارتفاع تكاليف الاقتراض، والتي قد تزيد أكثر عقب التخفيض الأخير في التصنيف السيادي.

وتُشكل البرازيل والمكسيك معاً أكثر من نصف النشاط الاقتصادي في أمريكا اللاتينية، ما يعني أن نمو تلك المنطقة سيكون الأسوأ في نحو ثلاث سنوات.

وبالنظر إلى فنزويلا، فيتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش اقتصادها بنسبة 35 بالمائة في العام الجاري وهو أسوأ من توقعات التراجع بنحو 25 بالمائة في الناتج المحلي الإجمالي خلال تقريرها لشهر أبريل/نيسان.

جدير بالذكر أن اقتصاد البرازيل نما بنسبة 1.1 بالمائة في عام 2018 فيما شهد اقتصاد المكسيك نمواً 2 بالمائة بالفترة نفسها.