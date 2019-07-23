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طلبيات التصنيع البريطانية تتراجع بأسرع وتيرة منذ 2009

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طلبيات التصنيع البريطانية تتراجع بأسرع وتيرة منذ 2009 طلبيات التصنيع البريطانية تتراجع بأسرع وتيرة منذ 2009

مباشر: تراجعت طلبيات التصنيع في المملكة المتحدة بشكل حاد خلال الربع الحالي، لتسجل أسرع وتيرة هبوط منذ الأزمة العالمية في عام 2009.

وكشفت بيانات صادرة عن اتحاد الصناعة البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن طلبيات التصنيع الجديدة بالمملكة المتحدة انخفضت بشكل حاد خلال الثلاثة أشهر التي تنتهي في شهر يوليو/تموز الجاري، حيث تراجعت الطلبيات المحلية الجديدة وطلبيات التصدير الجديدة بأسرع وتيرة منذ الأزمة المالية العالمية.

وبحسب المسح الذي ضم 291 شركة مصنعة، فإن التفاؤل تراجع بأسرع وتيرة منذ شهر يوليو/تموز 2016، وهي الفترة التالية للاستفتاء على البريكست مباشرة.

كما أن خطط الإنفاق على الاستثمار بين المصنعين تراجعت وكذلك عمليات التوظيف والضغوط التضخمية تعرضت للضعف، طبقاً للمسح الذي أجري في الفترة بين 25 يونيو/حزيران وحتى 15 يوليو/تموزز

وخلال شهر يوليو/تموز، فإن مؤشر طلبيات التصنيع البريطانية انخفض إلى -34 نقطة مقابل -15 نقطة المسجلة في يونيو/حزيران السابق له.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن طلبيات التصنيع بثاني أكبر أوروبي سوف تستقر عند -15 بالمائة خلال هذا الشهر.

وأشار المسح إلى أنه مع تدهور الطلبيات والتوظيف والاستثمار والإنتاج والتفاؤل بين الشركات المصنعة فمن الضروري لرئيس الوزراء الجديد تأمين صفقة البريكست قبل الموعد النهائي في أكتوبر/تشرين الأول.

مباشر (اقتصاد)

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