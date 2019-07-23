اليورو أدنى 1.12 دولار مع قوة العملة الأمريكية وتطورات اقتصادية

مباشر: تراجع اليورو دون 1.12 دولار خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع قوة العملة الأمريكية وخفض تقديرات النمو الاقتصادي العالمي إضافة لتعديل أرقام ألمانيا.

وتأثرت العملة الأوروبية الموحدة سلباً من قوة أداء الورقة الأمريكية، حيث صعد الدولار إلى أعلى مستوى في نحو خمسة أسابيع.

وتعرض اليورو إلى ضغوط قوية بعد تخفيض صندوق النقد الدولي تقديرات نمو الاقتصاد العالمي للمرة الرابعة في نحو 9 أشهر مع تقليص نقديرات النمو في منطقة اليورو بفعل ألمانيا.

ويتوقع صندوق النقد نمو اقتصاد العالم بنحو 3.2 بالمائة و3.5 بالمائة في العامين الحالي والمقبل على التوالي وهو أقل بنحو 0.1 بالمائة في كلا العامين مقارنة مع التقديرات السابقة.

ولا يزال من المتوقع أن ينمو اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 1.3 بالمائة هذا العام دون تغييرات لكن اقتصاد ألمانيا تعرض للمراجعة بالخفض بنحو 0.1 بالمائة ليصبح 0.7 بالمائة.

وبحلول الساعة 4:29 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفضت قيمة العملة الأوروبية الموحدة مقابل نظيرتها الأمريكية بنسبة 0.5 بالمائة ليسجل اليورو 1.1153 دولار، لتكون عند أدنى مستوياتها منذ نهاية مايو/آيار الماضي.

كما هبط اليورو أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.2 بالمائة لينخفض إلى 0.8968 إسترليني، وتراجع أمام الين الياباني بنسبة 0.3 بالمائة مسجلاً 120.59 ين.

وفاز بوريس جونسون بزعامة حزب المحافظين في بريطانيا ليصبح رئيساً للوزراء مع تعهده بتنفيذ البريكست في موعده.

وبالنسبة لزوج العملات (اليورو-الفرنك السويسري)، فشهد انخفاضاً بنسبة 0.2 بالمائة لتهبط العملة الأوروبية الموحدة إلى 1.0987 فرنك.

وخلال نفس الفترة، فإن مؤشر الدولار الرئيسي والذي يتبع أداء الورق الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية ارتفع بأكثر من 0.4 بالمائة مسجلاً 97.668، بعد أن لامس مستوى 97.714 في وقت سابق وهو أعلى مستوى في نحو خمسة أسابيع.