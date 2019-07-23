تقرير: "هواوي" تمنح موظفيها مكافآت بعد قفزة إيرادات النصف الأول

مباشر: ذكر تقرير صحفي أن شركة هواوي الصينية منحت بعض موظفيها مكافآت تقديراً لمساعدتهم على تجاوز أثر العقوبات الأمريكية ونمو الإيرادات بنحو 30 بالمائة خلال النصف الأول من العام الجاري.

وكانت الولايات المتحدة حظرت هواوي من شراء معدات ومكونات من الموردين الأمريكيين بعد إدراجها في القائمة السوداء نظراً لمخاطر الأمن القومي.

ونقلت وكالة "بلومبرج" عن مصادر لم تسمها اليوم الثلاثاء، أن نمو إيرادات "هواوي" بنحو 30 بالمائة خلال النصف الأول من العام الجاري مثل ارتفاعاً كبيراً عن معدل النمو المسجل في نفس الفترة من العام الماضي.

ولكن هذا يمثل تباطؤا في نمو إيرادات هواوي مقارنة مع نمو بلغ 39 بالمائة في الربع الأول من العام الحالي.

وذكر التقرير أن المسؤولين التنفيذيين أخبروا الموظفين أنهم شعروا بالارتياح لأن الوضع لم يكن أسوأ من التوقعات.

وأضافت المصادر أن هواوي تمكنت حتى الآن من زيادة الإيرادات من خلال تأمين عقود معدات الجيل الخامس من الشبكات بقوة مع مرور شهرين عن الحظر الأمريكي.

وفي الوقت نفسه، فإن الشركة الصينية تعزز الروح المعنوية الداخلية، ومنح الجوائز لعدد من الموظفين لمساعدتها على تجنب الأزمة الحالية، وفقاً للتقرير.

وذكرت المصادر أن المموظفين الحاصلين على مكافآت كانوا مسؤولين بشكل أساسي عن تخزين المكونات قبل الحظر، وتحديد بدائل للأجزاء الأمريكية أو التفاوض مع الموردين للحفاظ على تدفق المعدات.

وأشار التقرير إلى أن الشركة الصينية تجري تعديلات على فروعها الأكثر تهديداً من جراء العقوبات الأمريكية، وإعادة تعيين الموظفين من شركات النقل ووحدات المؤسسات إلى قسم المستهلكين الأسرع نموًا.

ومن المتوقع أن تعلن هواوي رسمياً عن نتائج الأعمال خلال الربع الثاني من 2019 في 30 يوليو/تموز الجاري.