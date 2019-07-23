ولي العهد السعودي يلتقي رئيس الوزراء اليمني في نيوم

الرياض - مباشر: بحث ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، مع رئيس الوزراء اليمني، مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية.

والتقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، في نيوم رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، وفقاً لوكالة أنباء السعودية "واس".

وجرى خلال اللقاء استعراض مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية والجهود المبذولة بشأن أمنها واستقرارها وتنميتها.

ويشار، إلى أن اللقاء تم بحضور الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب وزير الدفاع، ورئيس الاستخبارات العامة، خالد الحميدان، وسفير السعودية لدى اليمن المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، محمد آل جابر.

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