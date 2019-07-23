مسح يظهر 5 حقائق عن التكنولوجيا المالية..أبرزها مخاوف الأمن الإلكتروني

من مصطفى رضا

مباشر: كشف تقرير دولي حديث عن 5 حقائق عن التكنولوجيا المالية والتي بدأت تنتشر في أنحاء العالم في الفترة الأخيرة بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، وانتشار تطبيقات الهواتف المحمولة المالية، وعلى رأسهم تخوف البلدان من ثغرات الأمن الإلكتروني.

ونوه التقرير، والذي بني على مسح أجراه صندوق النقد الدولي بالتعاون مع البنك الدولي، على البنوك المركزية، ووزارات المالية، والجهات ذات الصلة في 189 بلدا، إلى أن الابتكارات المالية التكنولوجية تتيح الفرصة لتعزيز النمو الاقتصادي وتوسيع نطاق الشمول المالي في جميع البلدان.

الأمن الإلكتروني يسيطر على البلدان

أشار المسح، إلى أن فكرة الإمن الإلكتروني والمخاوف بشأن الثغرات بشأن التكنولوجيا المالية الحديثة يسيطر على فكر كافة البلدان.

وأوضح المسح، أن 79 في المئة من الدول الأعلى دخلاً تعتبر مخاطر الأمن الإلكتروني في التكنولوجيا المالية مشكلة للقطاع المالي.

ونوه، إلى أن 83 في المئة من الدول مرتفعة الدخل رصدت بعض المخاطر المتصلة بطرف ثالث من مقدمي الخدمات المالية.

وأكد المسح، أن حكومات الدول تتعامل بجدية مع قضية مخاطر الأمن الإلكتروني وحماية البيانات، والتي لا تعرف حدودا مع امتداد أثرها إلى كل القطاعات والبلدان، مشيراً إلى أن الوعي بمخاطر الإنترنت أصبح مرتفعا في جميع البلدان.

مستقبل العملات الرقمي للبنوك المركزية

أكد المسح، أن العملات الرقمية التي تدعمها البنوك المركزية قد تصبح حقيقة واقعة، على الرغم إلى تباين واسع النطاق في آراء البلدان حول الموضوع.

وقال المسح، أن 20 في المئة ممن أجابوا إنهم يدرسون إمكانية إصدار مثل هذه العملات، في ظل عن 4 تجارب فقط على مستوى العالم.

وتمثلت الأسباب الرئيسية التي أيدت إصدار العملات الرقمية في انخفاض التكاليف، وزيادة فعالية تنفيذ السياسات النقدية، ومواجهة المنافسة من قبل العملات الإلكترونية المشفرة، وضمان تنافسية أسواق الدفع، وتوفير وسيلة دفع آمنة للجمهور.

ويأتي ذلك، في ظل إعلان فيسبوك عن سعيه لإطلاق عملة رقمية تحت مسمى "ليبرا"، والتي يري خبير اقتصادي مثل محمد العريان، قد تكون تمهيداً لجعل العملات المماثلة جزءاً من نظام مدفوعات مراقب بشكل جيد.

وكان المدير العام للبنك، أوجستن كارستنس، قد صرح: "نحن بحاجة لأن نكون قادرين على توفير عملات رقمية للبنوك المركزية".

الصين بصدارة استخدام التكنولوجيا المالية

وذكر المسح، أن قارة آسيا بصدارة استخدام التكنولوجيا المالية، في ظل اتساع الأعمال الهائلة والأسواق بالصين، والتي عملت على دعم تطوير التكنولوجيا المالية.

في الهند، أدى تبني عمليات الدفع الإلكتروني عبر الهاتف والزيادة في التحويلات المالية إلى زيادة نمو هذا النشاط.

وبين التقرير: "إلا أن استخدام المنطقة للتكنولوجيا المالية يبرز الفجوة الواسعة بين الأغنياء والفقراء، وبين الرجال والنساء، وبين الريف والمدن".

ابتكارات الدفع الإلكتروني عبر الهواتف

وقال المسح، أن منطقة أفريقيا جنوب الصحراء من بين متصدري ابتكارات الدفع الإلكتروني عبر المحمول واستخدامها على المستوى العالمي.

وتابع المسح، أنه من حيث المنافذ المالية المتنقلة، وحجم المعاملات المالية عبر الهاتف المحمول، تسجل منطقة أفريقيا جنوب الصحراء ما يقرب من 10 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في المعاملات المالية والتي تتم عبر الهاتف المحمول، مقابل 7 في المئة فقط من إجمالي الناتج المحلي في آسيا، وأقل من 2 في المئة منه في مناطق أخرى.

أوروبا والتكنولوجيا المالية

أوضح المسح، أن مناطق أوروبا تتباين، عند الحديث عن تبني التكنولوجيا المالية، نظرا لارتفاع معدلات الحصول على الهاتف المحمول والاتصال بالإنترنت.

وألمح إلى، الاختلافات الإقليمية الكبيرة بملف تبني التمويل الرقمي، وانتشار المدفوعات النقدية، وملكية الحسابات واستخدامها، والادخار والائتمان في المنطقة.

وقال: "على سبيل المثال، توجد أيضا فجوة كبيرة بين المملكة المتحدة وباقي بلدان أوروبا، فهذا البلد يتقدم على بقية أوروبا كثيرا من حيث ابتكارات التكنولوجيا المالية واستثماراتها".

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