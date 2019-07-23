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محدث..ارتفاع الأسهم الأوروبية بالختام مع فوز جونسون برئاسة وزراء بريطانيا

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محدث..ارتفاع الأسهم الأوروبية بالختام مع فوز جونسون برئاسة وزراء بريطانيا محدث..ارتفاع الأسهم الأوروبية بالختام مع فوز جونسون برئاسة وزراء بريطانيا

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء مع إعلان فوز بوريس جونسون برئاسة المملكة المتحدة وفي ترقب اجتماع البنك المركزي الأوروبي.

وأغلقت غالبية قطاعات البورصات الأوروبية في النطاق الأخضر مع إعلان فوز بوريس جونسون برئاسة وزراء بريطانيا حيث حصد 92.153 ألف صوت مؤيد من أعضاء حزب المحافظين، مقابل حصول منافسه جيرمي هانت على 46.656 ألف صوت.

وتعهد جونسون بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر/تشرين الأول، موجهاً الشكر إلى تريزا ماي بعد العمل معهاً في حكومتها قبل أن يستقيل.

في حين تزايدت المخاطر بشأن اتمام البريكست بدون اتفاق بعد فوز جونسون وفقاً لما يراه عدد من المحللين.

كما يترقب المستثمرون اجتماع السياسة النقدية في البنك المركزي الأوروبي وسط توقعات بإمكانية أن يتخذ قرار بخفض معدل الفائدة بمقدار 10 نقاط أساس.

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وعند نهاية الجلسة، ارتفع مؤشر "ستوكس600" بنحو 1 بالمائة إلى 391.5 نقطة، كما زاد مؤشر "فوتسي" البريطاني بنسبة 0.6 بالمائة مُسجلاً 7556.8 نقطة.

وفيما زاد مؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة 0.9 نقطة عند 5618.1 نقطة، كما صعد مؤشر "داكس" الألماني بنحو 1.6 بالمائة عند 12490.7 نقطة.

وبحلول الساعة 4:15 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض اليورو أمام الدولار بنحو 0.5 بالمائة إلى 1.1154 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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