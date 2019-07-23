الصين تطالب واشنطن برفع "يدها السوداء" عن احتجاجات هونج كونج

مباشر: قالت الصين إنه ينبغي على الولايات المتحدة أن تزيل "يدها السوداء" عن احتجاجات في هونج كونج، في اتهام واضح من بكين حول تدخل واشنطن في شؤونها الداخلية.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشونينغ" للصحفيين، اليوم الثلاثاء، بأن هناك إشارات على وجود قوى أجنبية وراء الاحتجاجات في هونج كونج"، وفقاً لوكالة بلومبرج.

وتابعت "تشونينغ": "أتساءل عما إذا كان المسؤولون الأمريكيون يستطيعون أن يجيبوا بصدق على العالم حول الدور الذي لعبته الولايات المتحدة في الأحداث الأخيرة في هونج كونج".

وجاءت تعليقاتها بعد تصريحات وزارة الخارجية الأمريكية بالأمس بأن الهجمات على المتظاهرين وغيرهم من المارة من قبل العصابات الإجرامية "مزعجة للغاية"، وفقًا لتقرير صوت أمريكا.

وكانت بكين أرجعت منذ فترة طويلة الاضطرابات في هونغ كونج وغيرها من المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى قوات أجنبية غير محددة، خاصة مع إصدار الحكومات الأمريكية والأوروبية بيانات تحث الصين على احترام حقوق متظاهري هونج كونج الذين ينتقدون الحكومة في المستعمرة البريطانية السابقة.

وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية أنه لابد من الثقة في أن الحكومة المركزية في الصين وحكومة هونج كونج ستعملان لصالح الشعب ودائماً ما يتم فعل الشيء الصحيح.

وشهدت هونج كونج مظاهرات عنيفة مؤخراً ضد مشروع قانون يقضي إرسال المشتبه بهم جنائياً إلى الصين وعلى الرغم من إلغاء هذا التشريع إلا أن المتظاهرين واصلوا احتجاجاتهم مطالبين باستقالة الرئيس التنفيذي للحكومة كاري لارم إلى جانب مطالبات بالحرية والديمقراطية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشاد بتعامل نظيره الصيني "بمسؤولية شديدة" مع المتظاهرين في هونج كونج بشأن قانون تسليم المشتبه بهم للصين.