الوزراء السعودي يفوض "الفالح" لتوقيع اتفاقية الربط الكهربائي مع الأردن

الرياض - مباشر: قرر مجلس الوزراء السعودي، تفويض وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، خالد الفالح ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الأردني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية في مجال الربط الكهربائي.

وقال مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، إنه تم الموافقة على تفويض خالد الفالح ـ أو من ينيبه ـ للتوقيع على مذكرة المشروع، على أن يتم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية، وفقا لوكالة أنباء السعودية "واس".

وكانت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، قد صرحت في وقت سابق، بأن تكلفة مشروع الربط الكهربائي عبر الأردن ومصر والواصل بين منطقة الخليج وقارة أوروبا ستبلغ 1.5 مليار دولار.

وأكدت هالة زواتي حينها، أن هيئة الربط الخليجية هي من ستتحمل التكلفة، مضيفة أن نحو ألفي كيلو متر من شبكات الضغط العالي ستخدم مشروع الربط الكهربائي، موضحة أن ربط الشبكات يؤدي إلى استقرارية الشبكات ووجود كفاية من الكهرباء عند الحاجة إليها.

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