بالفيديو...غراد المسلحين الصينيين يصل إلى اللاذقية... والقوة النارية السورية ترد بحزم

أكد مصدر عسكري لمراسل "سبوتنيك" أن القوة النارية في ريف اللاذقية الشمالي والشمال الشرقي، استنفرت كافة الوسائط وقامت بالرد على الخرق الصاروخي بمساندة من سلاح الطيران السوري والروسي، وقد استهدفت محيط بلدة كباني والطريق الواصل حتى جسر الشغور، كما نفذت المدفعية الثقيلة عدة ضربات طالت مواقع المسلحين قرب الحدود التركية.

وأضاف المصدر: إن الطيران الحربي نفذ خلال اليومين الماضيين ضربات صاروخية طالت بدقة مواقع في عمق ريف إدلب وفي محيط مدينة جسر الشغور مسجلة إصابات محققة.

وكشف المصدر عن أن ضربات الرد أسفرت عن مقتل عدد كبير من المسلحين على اختلاف جنسياتهم، وتدمير مقرات تابعة للحزب التركستاني الذي ينشط بشكل كبير في المنطقة الممتدة بين ريفي اللاذقية وحماة، ويقوم باستهداف المدنيين في سهل الغاب بالقذائف التي تودي بحياة عشرات المدنيين يوميا.

© Sputnik . Morad Saeed القوة النارية السورية ترد على الإرهابيين في اللاذقية

وتشهد الجغرافيا السورية حالة تصعيد غير مسبوقة في مناطق متعددة، تشمل قيام المسلحين بعمليات أمنية وتفجيرات في مدينة درعا وريف دمشق إضافة لتحركات عسكرية وإطلاق صواريخ على أحياء ومدن وبلدات كل من حلب وحماة واللاذقية.