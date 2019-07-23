ولي العهد السعودي يبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية مع رئيس وزراءاليابان

الرياض - مباشر: بحث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مستجدات الأوضاع الإقليمية مع رئيس وزراء اليابان.

وأجرى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا برئيس وزراء اليابان، شينزو آبي، وفقاً لوكالة أنباء السعودية "واس".

وعبر ولي العهد السعودي، خلال الاتصال عن تعزيته لرئيس الوزراء الياباني ولأسر المتوفين إثر الحريق الذي اندلع في مدينة كيودو، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل.

وجرى خلال الاتصال استعراض مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.

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