أوروبا تجهز لاستهداف سلع أمريكية بـ35مليار يورو حال تهديد السيارات

مباشر: يخطط الاتحاد الأوروبي للرد بفرض تعريفات على سلع أمريكية بقيمة 35 مليار يورو (39.1 مليار دولار) حال فرض الولايات المتحدة رسوماً على السيارات الأوروبية.

وقالت "سيسيليا مالمستروم" مفوضة التجارة لدى الاتحاد الأوروبي أمام البرلمان، اليوم الثلاثاء: "لن نقبل أي تجارة مُدارة أو تعريفات أو قيود تصدير طواعية، وإذا كانت هناك تعريفات جمركية فستكون لدينا قائمة لإعادة للانتقام".

وتابعت "مالمستروم": "تم إعداد القائمة بالفعل بشكل أساسي بقيمة 35 مليار يورو أتمنى ألا نضطر لاستخدام ذلك".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في مايو/آيار الماضي أن يعض الواردات من السيارات تشكل تهديداً للأمن القومي بالولايات المتحدة لكنه قررت تأجيل اتخاذ قرار بشأن فرض تعريفات من عدمه لمدة 6 أشهر.

وأضافت مفوضة التجارة الأوروبية: "نرحب بقرار الولايات المتحدة بتأجيل فرض رسوم على السيارات وقطع غيار السيارات، ولكن بالطبع الفكرة القائلة بأن السيارات الأوروبية يمكن أن تشكل تهديدًا للأمن القومي لواشنطن هي أمر سخيف".

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة ليست مستعدة لعودة المفاوضات إذا لم يتم تضمين الزراعة في الاتفاق التجاري، وهو خط أحمر بالنسبة للاتحاد الأوروبي.