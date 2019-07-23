بريطانيا تبيع سندات بثاني أدنى عائد على الإطلاق

مباشر: باعت المملكة المتحدة سندات لآجل 10 سنوات بثاني أدنى عائد في تاريخها، ما يبرز الإقبال القوي على سوق الديون الحكومية خلال الأشهر الأخيرة مع عدم اليقين الاقتصادي والمخاوف حيال البريكست.

وكشفت بيانات صادرة عن مكتب إدارة الديون في المملكة المتحدة، اليوم الثلاثاء، أنها باعت سندات لآجل 10 سنوات بقيمة 2.75 مليار دولار.

وشهدت هذه الديون طلباً قوياً من قبل المستثمرين، ما جعل العائد يسجل 0.789 بالمائة، وهو ثاني أدنى عائد على الإطلاق بعد المزاد الذي عقد في أعقاب التصويت على البريكست عام 2016.

وبلغ الطلب في مزاد اليوم 2.22 مرة الكمية المباعة، وهو أقل من 2.58 مرة المسجلة في مزاد بيع سندات لآجل 10 سنوات في الشهر الماضي.

ويعتبر العائد على تلك السندات أعلى قليلاً من معدل الفائدة الذي يمنحه بنك إنجلترا والذي يقف عند 0.75 بالمائة.

وبحلول الساعة 12:24 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع العائد على سندات الحكومة البريطانية لآجل 10 سنوات إلى 0.705 بالمائة.