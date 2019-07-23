محدث..الإسترليني يهبط أمام الدولار مع فوز جونسون برئاسة وزراء بريطانيا

مباشر: عاود الجنيه الإسترليني للهبوط أمام الدولار خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع تحذيرات بشأن البريكست بعد فوز بوريس جونسون بقيادة حزب المحافظين وتوليه رئاسة وزراء المملكة المتحدة.

ويأتي تراجع أداء الإسترليني مع قوة الدولار الأمريكي بالإضافة إلى تحذيرات من زيادة احتمالية اتمام البريكست بدون اتفاق بعد فوز جونسون.

وتمكن جونسون من حصد أصوات 92.153 ألف صوت مؤيد من أعضاء حزب المحافظين، مقابل حصول منافسه جيرمي هانت على 46.656 ألف صوت.

وفي حديثه في مركز الملكة إليزابيث الثانية في لندن قال جونسون: "سننشط البلاد، وسننهي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر/تشرين الأول، كما أننا سنستفيد من كافة الفرص التي ستوفرها بروح جديدة".

وتوجه جونسون بالشكر إلى تريزا ماي قائلاً "من دواعي الشرف إني خدمت في حكومتها"، في إشارة إلى عمله وزيرا للخارجية قبل أن يستقيل اعتراضاً على تطورات البريكست.

ومن جانبها هنأت ماي بوريس جونسون، وتعهدت بتقديم الدعم الكامل، كما هنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوريس جونسون قائلاً "سيكون شخصاً عظيماً في منصبه".

ومن المقرر أن يتسلم جونسون عمدة لندن السابق بتسلم منصب رئاسة وزراء بريطانيا من "تريزا ماي" التي تدير المنصب بشكل مؤقت، غداً الأربعاء.

وبحلول الساعة 2:35 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار بنحو 0.2 بالمائة عند 1.2446 دولار، بعد أن كان متراجعاً عند مستوى 1.2418 دولار، كما سجل ستوى 1.2486 دولار في الاتجاه الصاعد خلال التعاملات.

في حين صعدت العملة البريطانية أمام اليورو بنسبة 0.2 بالمائة عند 0.8956 إسترليني.