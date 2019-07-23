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اجتماع الوزراء والتضخم بالسالب يتصدران أخبار نشرة "مباشر" بالسعودية..اليوم

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الرياض - مباشر: شهدت المملكة العربية عددا من الأحداث اليوم الثلاثاء؛ أبرزها الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، والكشف عن معدل تضخم شهر يونيو/ حزيران الذي أشار لاستمراره بالنطاق السالب.

وعلى مستوى سوق الأسهم، ارتفاعت أرباح "ساكو"، وحددت "مجموعة السريع" موعد لانعقاد الجمعية العامة لمناقشة الخسائر، وغرمت هيئة السوق المالية 5 شركات مدرجة، وأخيرا استمر المؤشر العام للسوق- تاسي في تراجعه للجلسة الرابعة على التوالي.

ويرصد "مباشر" أبرز الأحداث بالمملكة على الصعيد المحلي وتطورات سوق الأسهم اليوم كالتالي:

تقرير: السعودية تقود مشاريع البناء الجديدة بالخليج في النصف الأول

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تقرير: تفاؤل بنمو الناتج المحلي غير النفطي بالسعودية خلال 2019

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تقرير: قطاع التشييد بالسعودية تجاوز الضغوطات وحقق أول مكاسبه منذ2015

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شركتان سعودية وإماراتية تفوزان بتشييد قرية سكنية بمشروع البحر الأحمر

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التضخم بالسعودية يتراجع 1.4% خلال يونيو على أساس سنوي

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مجلس الوزراء السعودي: تصرفات إيران تمثل انتهاكاً للقانون الدولي

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9 قرارات للوزراء السعودي باجتماعه الأسبوعي برئاسة الملك سلمان

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التجارة السعودية:492 مليون ريال ديوناً مضمونة بالسجل الموحد للرهون التجارية

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التحالف يُسقط طائرة مسيَّرة لميليشيا الحوثي ضد المدنيين في عسير

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مسح.. متوسط طن الحديد بالسعودية يرتفع 10.6% بالنصف الأول

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"السريع": 4 سبتمبر آخر موعد لعقد الجمعية العامة لمناقشة الخسائر

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"السريع" يهبط لأدنى مستوياته منذ الإدراج..بأعلى وتيرة في 7 سنوات

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أرباح "ساكو" ترتفع 6.4% بالربع الثاني بدعم الإيرادات

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رئيس "البحري": نتائج النصف الأول تُناسب صعوبة المرحلة

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هيئة السوق المالية السعودية تغرم 5 شركات مدرجة

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سوق الأسهم السعودية يفقد 111 نقطة بتراجعه الرابع

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مباشر (اقتصاد)

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