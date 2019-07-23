اجتماع الوزراء والتضخم بالسالب يتصدران أخبار نشرة "مباشر" بالسعودية..اليوم

الرياض - مباشر: شهدت المملكة العربية السعودية عددا من الأحداث اليوم الثلاثاء؛ أبرزها الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، والكشف عن معدل تضخم شهر يونيو/ حزيران الذي أشار لاستمراره بالنطاق السالب.

وعلى مستوى سوق الأسهم، ارتفاعت أرباح "ساكو"، وحددت "مجموعة السريع" موعد لانعقاد الجمعية العامة لمناقشة الخسائر، وغرمت هيئة السوق المالية 5 شركات مدرجة، وأخيرا استمر المؤشر العام للسوق- تاسي في تراجعه للجلسة الرابعة على التوالي.

ويرصد "مباشر" أبرز الأحداث بالمملكة على الصعيد المحلي وتطورات سوق الأسهم اليوم كالتالي:

تقرير: السعودية تقود مشاريع البناء الجديدة بالخليج في النصف الأول

تقرير: تفاؤل بنمو الناتج المحلي غير النفطي بالسعودية خلال 2019

تقرير: قطاع التشييد بالسعودية تجاوز الضغوطات وحقق أول مكاسبه منذ2015

شركتان سعودية وإماراتية تفوزان بتشييد قرية سكنية بمشروع البحر الأحمر

التضخم بالسعودية يتراجع 1.4% خلال يونيو على أساس سنوي

مجلس الوزراء السعودي: تصرفات إيران تمثل انتهاكاً للقانون الدولي

9 قرارات للوزراء السعودي باجتماعه الأسبوعي برئاسة الملك سلمان

التجارة السعودية:492 مليون ريال ديوناً مضمونة بالسجل الموحد للرهون التجارية

التحالف يُسقط طائرة مسيَّرة لميليشيا الحوثي ضد المدنيين في عسير

مسح.. متوسط طن الحديد بالسعودية يرتفع 10.6% بالنصف الأول

"السريع": 4 سبتمبر آخر موعد لعقد الجمعية العامة لمناقشة الخسائر

"السريع" يهبط لأدنى مستوياته منذ الإدراج..بأعلى وتيرة في 7 سنوات

أرباح "ساكو" ترتفع 6.4% بالربع الثاني بدعم الإيرادات

رئيس "البحري": نتائج النصف الأول تُناسب صعوبة المرحلة

هيئة السوق المالية السعودية تغرم 5 شركات مدرجة

سوق الأسهم السعودية يفقد 111 نقطة بتراجعه الرابع