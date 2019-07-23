اجتماع الوزراء والتضخم بالسالب يتصدران أخبار نشرة "مباشر" بالسعودية..اليوم
الرياض - مباشر: شهدت المملكة العربية السعودية عددا من الأحداث اليوم الثلاثاء؛ أبرزها الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، والكشف عن معدل تضخم شهر يونيو/ حزيران الذي أشار لاستمراره بالنطاق السالب.
وعلى مستوى سوق الأسهم، ارتفاعت أرباح "ساكو"، وحددت "مجموعة السريع" موعد لانعقاد الجمعية العامة لمناقشة الخسائر، وغرمت هيئة السوق المالية 5 شركات مدرجة، وأخيرا استمر المؤشر العام للسوق- تاسي في تراجعه للجلسة الرابعة على التوالي.
ويرصد "مباشر" أبرز الأحداث بالمملكة على الصعيد المحلي وتطورات سوق الأسهم اليوم كالتالي:
تقرير: السعودية تقود مشاريع البناء الجديدة بالخليج في النصف الأول
تقرير: تفاؤل بنمو الناتج المحلي غير النفطي بالسعودية خلال 2019
تقرير: قطاع التشييد بالسعودية تجاوز الضغوطات وحقق أول مكاسبه منذ2015
شركتان سعودية وإماراتية تفوزان بتشييد قرية سكنية بمشروع البحر الأحمر
التضخم بالسعودية يتراجع 1.4% خلال يونيو على أساس سنوي
مجلس الوزراء السعودي: تصرفات إيران تمثل انتهاكاً للقانون الدولي
9 قرارات للوزراء السعودي باجتماعه الأسبوعي برئاسة الملك سلمان
التجارة السعودية:492 مليون ريال ديوناً مضمونة بالسجل الموحد للرهون التجارية
التحالف يُسقط طائرة مسيَّرة لميليشيا الحوثي ضد المدنيين في عسير
مسح.. متوسط طن الحديد بالسعودية يرتفع 10.6% بالنصف الأول
"السريع": 4 سبتمبر آخر موعد لعقد الجمعية العامة لمناقشة الخسائر
"السريع" يهبط لأدنى مستوياته منذ الإدراج..بأعلى وتيرة في 7 سنوات
أرباح "ساكو" ترتفع 6.4% بالربع الثاني بدعم الإيرادات
رئيس "البحري": نتائج النصف الأول تُناسب صعوبة المرحلة
هيئة السوق المالية السعودية تغرم 5 شركات مدرجة
سوق الأسهم السعودية يفقد 111 نقطة بتراجعه الرابع