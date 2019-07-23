الخدمة المدنية السعودية توقع اتفاقية للاستفادة من منظومة التصديق الرقمي

الرياض – مباشر: وقعت وزارة الخدمة المدنية السعودية والمركز الوطني للتصديق الرقمي التابع لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم الثلاثاء، اتفاقية للاستفادة من منظومة التصديق الرقمي.

ومن جهته، قال وكيل وزارة الخدمة المدنية، إن توقيع اتفاقية التصديق الرقمي تعد امتدادا لمجموعة من المشاريع والمبادرات التي تعمل عليها وزارة الخدمة المدنية مع شريكتها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ممثلة في برنامج (يسّر)، وأيضاً وحدة التحول الرقمي والمركز الوطني للتصديق الرقمي.

وأضاف فيصل باخشوين، أن منظومة التصديق الرقمي ستكون ممهدة للكثير من التطبيقات في مجال التحول الرقمي بوزارة الخدمة المدنية.

وأوضح باخشوين، أن وزارة الخدمة المدنية تعمل على مجموعة كبيرة من البرامج التي تؤتمت العمليات المتعلقة بالموارد البشرية وستكون خدمات التصديق الرقمي أحد الممكنات الأساسية لتلك المشاريع.

ومن جانبه، قال نائب الرئيس لقطاع تطوير العلاقات الحكومية والبوابة الوطنية ببرنامج (يسّر)، هشام آل شيخ، إن هذه الاتفاقية تعد أحد دعائم التحول الرقمي؛ حيث ستتيح منظومة التصديق الرقمي رفع مستوى الموثوقية في التعاملات الإلكترونية لوزارة الخدمة المدنية.

وأوضح مدير عام المركز الوطني للتصديق الرقمي، نايف العتيبي، أن هذه الخطوة ستساهم بشكل كبير في رفع كفاءة التعاملات الإلكترونية بوزارة الخدمة المدنية عبر تكاملها مع منصات التصديق الرقمي الوطنية والاستفادة من خدماتها، وذلك لدعم التحول الرقمي من خلال رفع موثوقية التعاملات الإلكترونية وكذلك الاستغناء عن التوقيعات الخطية والتعاملات الورقية.

وتعد منصات التصديق الرقمي الوطنية الموفرة من المركز الوطني للتصديق الرقمي ركيزة أساسية لرفع مستوى نضج التعاملات الإلكترونية الحكومية والتجارية لما تقدمة من خدمات التوقيع الإلكتروني والخدمات الأخرى ذات العلاقة بموثوقية التعاملات الإلكترونية.

ووقع الاتفاقية من جانب وزارة الخدمة المدنية مدير عام البنية التحتية بوزارة الخدمة المدنية بدر السلمي، فيما وقعها من جانب وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات مدير عام المركز الوطني للتصديق الرقمي نايف العتيبي.

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