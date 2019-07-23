فرض غرامة مالية على شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات ، لمخالفتها نظام السوق المالية وتعميم صادر من مجلس الهيئة

تعلن هيئة السوق المالية صدور قرار مجلس الهيئة القاضي بفرض غرامة مالية مقدارها (10,000) عشرة آلاف ريال، على شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات لمخالفتها الفقرة (ب) من المادة السادسة والأربعين من نظام السوق المالية وتعميم الهيئة رقم (ص/18/5977/5/7) وتاريخ 2018/09/20م، وذلك لعدم تزويد الهيئة بعدد من المعلومات المتعلقة بها للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31م خلال المدة المحددة لها وفق الجدول المرافق للتعميم في موعد أقصاه 40 يوم تقويمي من نهاية سنتها المالية الذي يوافق 2019/02/09م، حيث لم تزود الهيئة بتلك المعلومات إلا بتاريخ 2019/06/13م.