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الكويت تمنح تأشيرة متعددة الدخول لـ400 رجل أعمال عراقي

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الكويت تمنح تأشيرة متعددة الدخول لـ400 رجل أعمال عراقي الكويت تمنح تأشيرة متعددة الدخول لـ400 رجل أعمال عراقي

نقلت صحيفة "الراي" الكويتية عن وزير التجارة والصناعة الكويتي، خالد الروضان، أنه تم تشكيل لجنة مشتركة مع الجانب العراقي تحت القائمة البيضاء، التي سمحت بمنح تأشيرة متعددة الدخول لـ400 رجل أعمال عراقي.

وأشار الروضان إلى وجود خطة طموحة لفتح أسواق مختلفة مع الجانب العراقي، منوها إلى وجود رغبة كبيرة لفتح أسواق حرة.

وكانت وزارة التجارة العراقية، قد وقعت في 21 شباط/ فبراير الماضي، محضرا للتعاون الثنائي المشترك مع الكويت في جميع المجالات، والاتفاق على آليات لتحقيق التكامل الاقتصادي وحلحلة المشاكل العالقة بين البلدين.

في غضون ذلك، قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي إن حجم الثقة المبنية والمشتركات الكبيرة والأفاق المستقبلية أكبر بكثير من المخاوف والخلافات بين البلدين.

وتأتي تصريحات عبد المهدي في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات العراقية الكويتية تطورا ملحوظا تتوج بزيازة أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح إلى بغداد في زيارة وفت بالتاريخية

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