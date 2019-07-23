أخبار عاجلة

8 الصبح - السيسي ينعي "السبسي"..ويؤكد : سيرته ستظل حية في وجدان الشعب التونسي -
8 الصبح - السيسي يتسلم رسالة من رئيس إثيوبيا -
8 الصبح - السيسي لوفود منتدي غاز شرق المتوسط :نسعي لتدشين مركز متكامل للطاقة -
8 الصبح - تعرف علي أسعار الخضروات والذهب ومواعيد القطارات بتاريخ 26-7-2019 -
8 الصبح - تعرف علي حالة الطرق من خلال خرائط GOOGLE MAPS -
8 الصبح - بيان بدرجات الحرارة داخل جمهورية مصر العربية بتاريخ 26-7-2019 -
"نيكي"يتراجع من أعلى مستوى بشهرين ونصف لكن يُسجل مكاسب أسبوعية -
استقرار الدولار عالمياً قبيل إعلان بيانات النمو الاقتصادي الأمريكي -
أسعار الذهب تستقرعالمياً وتتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية -
أسعار النفط ترتفع وتتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

مبيعات المنازل الأمريكية القائمة تتراجع بأكثر من التقديرات

Google+ Print
مبيعات المنازل الأمريكية القائمة تتراجع بأكثر من التقديرات مبيعات المنازل الأمريكية القائمة تتراجع بأكثر من التقديرات

مباشر: انخفضت مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة بأكثر من توقعات المحللين خلال الشهر الماضي.

وأعلنت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين، اليوم الثلاثاء، تراجع مبيعات المنازل الأمريكية القائمة بمعدل سنوي لتصل إلى 5.27 مليون وحدة في يونيو/حزيران الماضي، مقابل 5.36 مليون وحدة في الشهر السابق له.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن مبيعات المنازل سوف تسجل 5.35 مليون وحدة في الشهر الماضي.

وعلي أساس سنوي، تراجعت مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة بنسبة 2.2 بالمائة خلال يونيو/حزيران مقارنة مع 5.39 مليون وحدة في نفس الفترة من العام الماضي.

وبلغ متوسط سعر المنازل الأمريكية القائمة في الشهر الماضي أعلى مستوى على الإطلاق عند 285.7 ألف دولار، بزيادة 4.3 بالمائة عن نفس الفترة من 2018.

وذكرت البيانات أن هناك نقص في المنازل وهناك حاجة إلى المزيد من المخزون، مضيفةً: "لا يزال الخلل مستمرًا في المنازل ذات الأسعار المتوسطة إلى المنخفضة مع الطلب القوي وعدم كفاية المعروض، مما يؤدي بالتالي إلى ارتفاع المنازل".

وبحلول الساعة 2:10 مساءً بتوقيت جرينتش، صعد مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.4 بالمائة مسجلاً 97.609.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
8 الصبح - تعرف علي أسعار الخضروات والذهب ومواعيد القطارات بتاريخ 26-7-2019

8 الصبح - تعرف علي أسعار الخضروات والذهب ومواعيد القطارات بتاريخ 26-7-2019

أسعار الذهب تستقرعالمياً وتتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية

أسعار الذهب تستقرعالمياً وتتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية

أسعار النفط ترتفع وتتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية

أسعار النفط ترتفع وتتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية

محدث.. أسعار النفط ترتفع عند التسوية مع تراجع الإمدادات

محدث.. أسعار النفط ترتفع عند التسوية مع تراجع الإمدادات