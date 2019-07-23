مبيعات المنازل الأمريكية القائمة تتراجع بأكثر من التقديرات

مباشر: انخفضت مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة بأكثر من توقعات المحللين خلال الشهر الماضي.

وأعلنت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين، اليوم الثلاثاء، تراجع مبيعات المنازل الأمريكية القائمة بمعدل سنوي لتصل إلى 5.27 مليون وحدة في يونيو/حزيران الماضي، مقابل 5.36 مليون وحدة في الشهر السابق له.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن مبيعات المنازل سوف تسجل 5.35 مليون وحدة في الشهر الماضي.

وعلي أساس سنوي، تراجعت مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة بنسبة 2.2 بالمائة خلال يونيو/حزيران مقارنة مع 5.39 مليون وحدة في نفس الفترة من العام الماضي.

وبلغ متوسط سعر المنازل الأمريكية القائمة في الشهر الماضي أعلى مستوى على الإطلاق عند 285.7 ألف دولار، بزيادة 4.3 بالمائة عن نفس الفترة من 2018.

وذكرت البيانات أن هناك نقص في المنازل وهناك حاجة إلى المزيد من المخزون، مضيفةً: "لا يزال الخلل مستمرًا في المنازل ذات الأسعار المتوسطة إلى المنخفضة مع الطلب القوي وعدم كفاية المعروض، مما يؤدي بالتالي إلى ارتفاع أسعار المنازل".

وبحلول الساعة 2:10 مساءً بتوقيت جرينتش، صعد مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.4 بالمائة مسجلاً 97.609.