محللون: فوز بوريس جونسون يزيد مخاطر البريكست دون اتفاق

مباشر: حذر محللون من أن فوز بوريس جونسون بمنصب رئاسة الوزراء رفع من احتمالية إتمام البريكست دون اتفاق.

ونجح جونسون اليوم في حصد أصوات مؤيدة بلغت 92.153 ألف صوت من أعضاء حزب المحافظين ما يعني أنه هزم منافسه جيرمي هانت الذي حصد 46.656 ألف صوت، بحسب النتائج الصادرة اليوم الثلاثاء.

وقالت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني اليوم الثلاثاء إن أي تنازلات الآن في البريكست تبدو وأنها أقل احتمالية، "وجهة نظرنا لاتزال كما هي تجاه إتمام البريكست دون اتفاق حيث نرى أنه سيكون له تأثيرات ائتمانية سلبية على السيادة البريطانية والمصدرين ذات صلة، بحسب صحيفة "ذا فايننشال تايمز".

فيما رفع بنك "جولدمان ساكس" توقعات إتمام البريكست دون اتفاق من 15 بالمائة إلى 20 بالمائة عقب انتخاب بوريس جونسون.

وذكر البنك: "وجود بوريس جونسون على رأس القيادة البريطانية يعني أن المخاطر قد تتفاقم على نحو غير متوقع".

وكان الجنيه الإسترليني سجل بعض المكاسب بعد إعلان نتائج التصويت، قبل أن يعاود الهبوط الملحوظ بعد ذلك.

وبحلول الساعة 1:05 مساءً بتوقيت جرينتش انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار بنحو 0.2 بالمائة ليصل إلى 1.2446 دولار.

وقال محللون في بنك أوف أمريكا "تقلب الجنيه الإسترليني ارتفع بشكل كبير الأسبوع الماضي وسط تجدد الفوضى السياسية في المملكة المتحدة والمخاوف الناتجة عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".