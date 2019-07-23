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"يو.بي.إس" يُسجل أفضل أداء للربع الثاني منذ 9 سنوات

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"يو.بي.إس" يُسجل أفضل أداء للربع الثاني منذ 9 سنوات "يو.بي.إس" يُسجل أفضل أداء للربع الثاني منذ 9 سنوات

مباشر: سجل "يو.بي.إس" أفضل أداء فصلي للربع الثاني العام الجاري منذ عام 2010، ولكن على الجانب الأخر انخفضت أرباح البنك من الاستثمارات المصرفية وإدارة الثروات العالمية.

وكشفت نتائج أعمال المصرف السويسري، اليوم الثلاثاء، أنه سجل صافي أرباح بقيمة 1.39 مليار دولار في الفترة من أبريل/نيسان وحتى يونيو/حزيران، مقابل 1.38 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

ولكن على الجانب الآخر انخفضت أرباح "يو.بي.إس" التشغيلية عند 7.53 مليار دولار في الربع الثاني من 2019، مقابل مستوى 7.64 مليار دولار في فترة المقارنة من العام الماضي.

وأوضحت البيانات أن العائد على الأسهم زاد إلى 10.4 بالمائة في الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو/حزيران، مقابل 2.4 بالمائة في نفس الفترة من 2018.

وبلغت قيمة الأرباح التشغيلية لإدارة الثروات العالمية مستوى 886 مليون دولار، مقابل مستوى مليار دولار في 2018.

وفيما يتعلق بالاستثمارات المصرفية فانخفضت أيضاً إلى 400 مليون دولار في الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 571 مليون دولار في العام الماضي.

مباشر (اقتصاد)

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