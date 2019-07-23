هيئة السوق المالية السعودية تغرم 5 شركات مدرجة

الرياض – مباشر: قررت هيئة السوق المالية السعودية فرض غرامات مالية بحق 5 شركات مدرجة بسوق الأسهم السعودية- تداول.

وقالت الهيئة في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن الشركات هي؛ تبوك للتنمية الزراعية، والأحساء للتنمية، والصحراء العالمية للبتروكيماويات، وشركة الخزف السعودية، بالإضافة إلى شركة أميانتيت العربية السعودية.

وبلغ إجمالي قيمة الغرامات على الشركات 50 ألف ريال، بواقع 10 آلاف ريال لكل منهما.

وقالت الهيئة، إن الغرامة بحق شركة تبوك للتنمية الزراعية؛ بسبب عدم تزويد الهيئة بعدد من المعلومات المتعلقة بها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2018 خلال المدة المحددة لها، وفق الجدول المرافق للتعميم في موعد أقصاه 40 يوم تقويمي من نهاية سنتها المالية الذي يوافق 9 فبراير/ شباط 2019.

وأضافت الهيئة، أنه تم تزويدها بتلك المعلومات في تاريخ 15 مايو/ أيار 2019.

وغرمت شركة الأحساء للتنمية؛ لعدم تزويد الهيئة بتلك المعلومات أيضا، ولم تزود الهيئة بالمعلومات إلا بتاريخ 12 يونيو/ حزيران الماضي، وكذلك الأمر بالنسبة لشركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات وعدم تزويدها الهيئة بالمعلومات إلا بتاريخ 13 يونيو/ حزيران 2019.

وخالفت الهيئة شركة الخزف السعودية لعدم تزويدها بعدد من المعلومات المتعلقة بها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2018 خلال المدة المحددة لها، ولم تزود الهيئة بتلك المعلومات إلا بتاريخ 15 مايو/ أيار الماضي، وكذلك بالنسبة شركة أميانتيت العربية السعودية.

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