مصر للطيران تسير 13 رحلة لنقل الحجاج.. اليوم

القاهرة - مباشر: تسير شركة مصر للطيران اليوم الثلاثاء، 13 رحلة جوية لنقل 3217 حاجاً إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج لهذا العام.

وقالت مصادر بمصر للطيران، إن الشركة تسير 4 رحلات إلى جدة لنقل 943 حاجاً، و9 رحلات إلى المدينة المنورة بواقع 4 رحلات من برج العرب لنقل 933 حاجاً، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

كما تسير الشركة 5 رحلات من مطار القاهرة على متنها 1341 حاجاً من حجاج قرعة الدقهلية والغربية والبحيرة والإسكندرية، بالإضافة إلى بعثة التضامن والداخلية والترانزيت من باماكو وحجاج أفراد وسياحة بخلاف رحلات العمل.

ومن المقرر أن تنقل مصر للطيران هذا العام إلى الأراضي المقدسة 70 ألف حاج على متن 350 رحلة جوية، على أن تكون آخر الرحلات خلال مرحلة ذهاب الحجاج يوم 5 أغسطس/ آب المقبل، فيما تبدأ رحلات العودة بعد أداء المناسك يوم 14 من الشهر ذاته.

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