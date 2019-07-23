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صندوق الراجحي ريت يعلن عن توزيعات نقدية لمالكي الوحدات

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صندوق الراجحي ريت يعلن عن توزيعات نقدية لمالكي الوحدات صندوق الراجحي ريت يعلن عن توزيعات نقدية لمالكي الوحدات

الرياض- مباشر: أعلنت شركة الراجحي المالية عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق الراجحي ريت للفترة من 1 يناير 2019 الى 30 يونيو 2019، بإجمالي 39.1 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على "تداول"، اليوم الثلاثاء، إن التوزيعات النقدية ستكون على أساس 122.2 مليون وحدة قائمة.

وأضافت أن قيمة الربح الموزع 0.32 ريال لكل وحدة، ونسبتها إلى السعر الأولي للوحدة هو   3.2 بالمائة.

وأوضحت أن نسبة التوزيع تبلغ 3.14 بالمائة من صافي قيمة الأصول (بناء على القيمة العادلة كما في 30 يونيو 2019م.

وتابعت: ستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الأحد بتاريخ 4 أغسطس 2019م، نهاية يوم تداول 31 يوليو 2019م.

وقالت إنه سيتم دفع التوزيعات خلال 10 أيام عمل من تاريخ الاستحقاق.

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