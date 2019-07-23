"داو جونز" يربح 110 نقاط بالمستهل بدعم نتائج أعمال

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، مع الإفصاح عن نتائج أعمال قوية.

وارتفع سهم "كوكاكولا" بأكثر من 3 بالمائة بعد أن تجاوز أرباح وإيرادات الشركة تقديرات المحللين خلال الربع الثاني من العام الجاري.

كما صعد سهم "يونيتد تكنولوجيز" بأكثر من 2 بالمائة بعد نتائج الأعمال التي هزمت التوقعات.

وفي سياق آخر، خفض صندوق النقد الدولي تقديرات النمو الاقتصادي العالمي للمرة الرابعة في 9 أشهر.

وأظهرت بيانات اقتصادية اليوم ارتفاع أسعار المنازل بالولايات المتحدة خلال مايو/آيار الماضي.

وبحلول الساعة 1:32 مساءً بتوقيت جرينتش، صعد "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.4 بالمائة أو ما يعادل 113.9 نقطة ليصل إلى 27291.4 نقطة.

كما زاد "ستاندرد آند بورز" بنحو 0.3 بالمائة إلى 2995.4 نقطة، وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.4 بالمائة مسجلاً 8238.5 نقطة.

وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.4 بالمائة إلى 97.620.