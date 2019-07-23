أسعار المنازل الأمريكية ترتفع بأقل من التوقعات خلال مايو

مباشر: ارتفعت أسعار المنازل في الولايات المتحدة بأقل من تقديرات المحللين خلال شهر مايو/آيار الماضي.

وأظهرت بيانات صادرة عن وكالة تمويل الإسكان الاتحادية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع أسعار المنازل الأمريكية بنسبة 0.1 بالمائة خلال مايو/آيار الماضي، مقابل صعود بنحو 0.4 بالمائة في الشهر السابق له.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن أسعار المنازل الأمريكية سوف تنمو بنحو 0.3 بالمائة خلال نفس الفترة.

أما على أساس سنوي، ارتفعت أسعار المنازل بالولايات المتحدة بنسبة 0.5 بالمائة خلال مايو/آيار الماضي مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق له.

وبلغ متوسط أسعار المنازل في الولايات المتحدة 275 ألف دولار في مايو/آيار الماضي.

وبحلول الساعة 1:20 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.4 بالمائة إلى 97.609.