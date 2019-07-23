رئيس "البحري": نتائج النصف الأول تُناسب صعوبة المرحلة

الرياض- مباشر: قال الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري"- البحري، اليوم الثلاثاء، إن النتائج المالية المحققة خلال النصف الأول من هذا العام جاءت متناسبة مع صعوبة المرحلة وعكست الظروف الحالية التي تمر بها صناعة النقل البحري بشكل عام.

وأضاف عبدالله بن علي الدبيخي، في تعليق على نتائج الأعمال، أنه على الرغم من كل التحديات، فإن شركة البحري مستمرة بجهودها المتمثلة في تحسين العمليات، والملائمة مع جميع التغيرات والتطورات في القطاع، فضلاً عن الحفاظ على حقوق المساهمين.

وتابع: تبقى شركة البحري ملتزمة بتبني نهج الابتكار والمبادرات التي تضمن كفاءة التكاليف، والتي ساهمت بدورها في التخفيف والحد من التأثير بشكل كبير على النتائج المالية للفترة الحالية."

وأعلنت "البحري"، عن تحقيق نمواً في الإيرادات والأرباح التشغيلية خلال النصف الأول من عام 2019م، إذ ارتفعت إيرادات الشركة إلى 3.14 مليار ريال سعودي وسجلت الأرباح التشغيلية 581.47 مليون ريال سعودي، وذلك بنسبة ارتفاع بلغت 6 بالمائة و3 بالمائة على التوالي مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغ صافي أرباح الشركة 224.90 مليون ريال سعودي خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2019م مقابل صافي ربح قُدِّر بـ 308.54 مليون ريال سعودي خلال الفترة نفسها من العام السابق. كما بلغت ربحية السهم للنصف الأول من العام الحالي 0.57 ريال سعودي مقابل 0.78 ريال للفترة المماثلة من العام السابق.

وارتفعت إيرادات شركة البحري من عمليات قطاع نقل النفط خلال النصف الأول من عام 2019م بنسبة 8 بالمائة مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، في حين ارتفعت الإيرادات من قطاعات الأعمال الأخرى للشركة بنسبة 5 بالمائة خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق.

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