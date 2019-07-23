11 سبتمبر.. "ساكو" توزع ريالاً للسهم عن النصف الأول

الرياض – مباشر: قررت الشركة السعودية للعدد والأدوات (ساكو) توزيع أرباح نقدية على مساهميها عن النصف الأول من العام الجاري بقيمة ريال للسهم الواحد، تمثل 10 بالمائة من قيمته الاسمية.

وقالت الشركة، في بيان على "تداول"، اليوم الثلاثاء، إن إجمالي البالغ المقرر توزيعها 36 مليون ريال توزع على 36 مليون سهم، اعتبارا من 11 سبتمبر/ أيلول 2019.

وأضافت "ساكو"، أن أحقية التوزيعات للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق 29 أغسطس/ أب 2019، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

ولفتت، إلى أن عملية التوزيع ستتم عن طريق البنك السعودي البريطاني "ساب"؛ بإيداعها مباشرة في الحسابات البنكية الجارية المرتبطة بالمحافظ الاستثمارية للمساهمين المستحقين لأرباح الشركة.

وارتفعت أرباح الشركة 17.04 بالمائة خلال النصف الأول من عام 2019؛ إلى 40.93 مليون ريال، مقابل 34.97 مليون ريال بالفترة المقارنة من عام 2018.

وأنهى سهم الشركة تعاملات اليوم على تراجع نسبته 2.4 بالمائة لمستوى 68.80 ريالا.

ترشيحات:

مجلس الوزراء السعودي: تصرفات إيران تمثل انتهاكاً للقانون الدولي

التضخم بالسعودية يتراجع 1.4% خلال يونيو على أساس سنوي

مسح.. متوسط طن الحديد بالسعودية يرتفع 10.6% بالنصف الأول

التجارة السعودية:492 مليون ريال ديوناً مضمونة بالسجل الموحد للرهون التجارية

شركتان سعودية وإماراتية تفوزان بتشييد قرية سكنية بمشروع البحر الأحمر

تقرير: قطاع التشييد بالسعودية تجاوز الضغوطات وحقق أول مكاسبه منذ2015

تقرير: تفاؤل بنمو الناتج المحلي غير النفطي بالسعودية خلال 2019

تقرير: السعودية تقود مشاريع البناء الجديدة بالخليج في النصف الأول

فيديو..أهم النصائح من "البنوك السعودية" للتسوق الالكتروني