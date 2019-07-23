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11 سبتمبر.. "ساكو" توزع ريالاً للسهم عن النصف الأول

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11 سبتمبر.. "ساكو" توزع ريالاً للسهم عن النصف الأول 11 سبتمبر.. "ساكو" توزع ريالاً للسهم عن النصف الأول

الرياض – مباشر: قررت الشركة للعدد والأدوات (ساكو) توزيع أرباح نقدية على مساهميها عن النصف الأول من العام الجاري بقيمة ريال للسهم الواحد، تمثل 10 بالمائة من قيمته الاسمية.

وقالت الشركة، في بيان على "تداول"، اليوم الثلاثاء، إن إجمالي البالغ المقرر توزيعها 36 مليون ريال توزع على 36 مليون سهم، اعتبارا من 11 سبتمبر/ أيلول 2019.

وأضافت "ساكو"، أن أحقية التوزيعات للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق 29 أغسطس/ أب 2019، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

ولفتت، إلى أن عملية التوزيع ستتم عن طريق البنك السعودي البريطاني "ساب"؛ بإيداعها مباشرة في الحسابات البنكية الجارية المرتبطة بالمحافظ الاستثمارية للمساهمين المستحقين لأرباح الشركة.

وارتفعت أرباح الشركة 17.04 بالمائة خلال النصف الأول من عام 2019؛ إلى 40.93 مليون ريال، مقابل 34.97 مليون ريال بالفترة المقارنة من عام 2018.

وأنهى سهم الشركة تعاملات اليوم على تراجع نسبته 2.4 بالمائة لمستوى 68.80 ريالا.

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