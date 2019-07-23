أرباح "ساكو" ترتفع 6.4% بالربع الثاني بدعم الإيرادات

الرياض – مباشر: حققت الشركة السعودية للعدد والأدوات (ساكو) نموا بصافي الأرباح خلال الربع الثاني من عام 2019 بنسبة 6.4 بالمائة على أساس سنوي.

ووفقا لبيانات الشركة المالية على "تداول" اليوم الأربعاء، بلغ صافي الربح بعد الزكاة والضريبة 21.69 مليون ريال، مقارنة بأرباح قيمتها 20.38 مليون ريال في الربع المماثل من العام 2018.

وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي ربح الشركة 12.7 بالمائة مقارنة بأرباح الربع الأول من العام الجاري والبالغة 19.24 مليون ريال.

وبلغت مبيعات الشركة 343.83 مليون ريال، مقارنة بـ 343.03 مليون ريال في الربع الثاني من العام الماضي، بزيادة طفيفة بلغت 0.2 بالمائة.

وأرجعت "ساكو" ارتفاع الأرباح لعدة أسباب؛ أبرزها نمو المبيعات؛ والذي يعود بشكل أساسي إلى زيادة عدد المعارض من 29 إلى 32 معرضا مما أدى لارتفاع مجمل الربح، بالإضافة إلى انخفاض في مصاريف البيع والتسويق، وارتفاع الإيرادات الأخرى.

وخلال النصف الأول من عام 2019، ارتفعت أرباح الشركة 17.04 بالمائة؛ إلى 40.93 مليون ريال، مقابل 34.97 مليون ريال بالفترة المقارنة من عام 2018.

وزادت إيراداتها 7.4 بالمائة بالنصف الأول من العام الجاري لمستوى 714.07 مليون ريالا، مقارنة بـ 664.69 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وارتفعت أرباح الشركة 31.87 بالمائة خلال الربع الأول من 2019 إلى 19.24 مليون ريال، مقابل 14.59 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي.

وأنهى سهم الشركة تعاملات اليوم على تراجع نسبته 2.4 بالمائة لمستوى 68.80 ريالا.

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