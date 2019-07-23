سوق الأسهم السعودية يفقد 111 نقطة بتراجعه الرابع

الرياض ـ مباشر: تراجع سوق الأسهم السعودية "تداول" بشكل ملحوظ، بنهاية جلسة اليوم الثلاثاء، ليسجل تراجعه الرابع على التوالي، وسط هبوط شبه جماعي للقطاعات.

وأغلق المؤشر العام للسوق "تاسي"، متراجعا 1.25 بالمائة، فاقدا 111.4 نقطة من قيمته، هبط بها إلى مستوى 8,796.06 نقطة.

وتراجعت قيم التداول إلى 2.47 مليار ريال مقابل 2.58 مليارات ريال، بالجلسة السابقة، وهبطت الكميات إلى 87.87 مليون سهم، مقابل نحو 96 مليون سهم بجلسة الاثنين.

وغلب اللون الأحمر على أداء القطاعات، بصدارة "الطاقة" الذي هبط 3.42 بالمائة، تلاه قطاع المرافق العامة بنسبة تراجع بلغت 3.05 بالمائة.

وتصدر "المواد الأساسية" خسائر القطاعات الرئيسية، بعد هبوطه 1.63 بالمائة، وتراجع قطاع الاتصالات 1.57 بالمائة وبلغت خسائر "البنوك" 1.08 بالمائة.

واقتصرت المكاسب على قطاعي الإعلام وتجزئة الأغذية، وارتفع الأول 0.63 بالمائة، وسجل الثاني ارتفاعا نسبته 0.08 بالمائة.

وتصدر "مجموعة السريع"، الأسهم الخاسرة، بتراجع نسبته 10 بالمائة، وكانت أعلى المكاسب لسهم "دور" الذي أغلق مرتفعا نحو 5 بالمائة.

وعلى مستوى السوق الموازي "نمو"، فقد أغلق متراجعا 0.37 بالمائة، بخسائر بلغت 14.34 نقطة، ليصل إلى مستوى 3,815.14 نقطة.

وأغلق "ثوب الأصيل" وحيدا باللون الأحمر، بتراجع نسبته 1.01 بالمائة، ليهبط بالمؤشر، وارتفع "بحر العرب" و"الكثيري" بنسبة 1.85 بالمائة و0.45 بالمائة على التوالي.

وأنهى المؤشر العام للسوق السعودي تعاملات أمس الاثنين على تراجع، وسط خسائر لقطاعاته القيادية، فيما أغلق "الموازي" بالمنطقة الخضراء.

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