عضو بالمركزي البريطاني: البريكست قد يوقف زيادة معدل الفائدة

مباشر: يرى أحد أعضاء بنك إنجلترا أن البريكست قد يتسبب في منع المركزي البريطاني من زيادة معدلات الفائدة.

وقال ميشيل سوندرز في تصريحات لوكالة "بلومبرج"، اليوم الثلاثاء، إن التباين بين افتراض بنك إنجلترا للحالة الأساسية للبريكست المرن، ومخاوف المستثمرين من أن بريطانيا ستغادر الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، قد يعني أن توقعات مسؤولي البنك من غير المحتمل أن تكون "محركًا رئيسيًا السياسة النقدية".

وكان بنك إنجلترا قد ثبت معدل الفائدة في اجتماعه الأخير عند مستوى 0.75 بالمائة، بينما يترقب المستثمرون الاجتماع المقبل المزمع عقده في الأول من شهر أغسطس/آب المقبل..

وتابع: "من الواضح أن الاقتصاد في الوقت الحالي لا ينمو بوتيرة سريعة، فالوتيرة الأساسية للنمو ضعيفة وأدنى الاتجاه العام".

ومن المقرر أن تنفذ بريطانيا البريكست في 31 أكتوبر/تشرين المقبل، وذلك بعد تأجيله في أبريل/نيسان الماضي.