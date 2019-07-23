إعلان صندوق الراجحي ريت توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق الراجحي ريت للفترة من 1 يناير 2019 الى 30 يونيو 2019

تعلن شركة الراجحي المالية عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق الراجحي ريت للفترة من 1 يناير 2019 الى 30 يونيو 2019 على النحو التالي

1. إجمالي الأرباح الموزعة 39,104,194.88 ريال

2. ستكون التوزيعات النقدية على أساس 122,200,609 وحدة قائمة

3. قيمة الربح الموزع يبلغ 0.32 ريال لكل وحدة، ونسبتها إلى السعر الأولي للوحدة هو %3.2

4. نسبة التوزيع تبلغ 3.14% من صافي قيمة الأصول (بناء على القيمة العادلة كما في تاريخ 27/10/1440هـ الموافق 30/06/2019م)

5. ستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الأحد بتاريخ 03/12/1440هـ الموافق 04/08/2019م (نهاية يوم التداول في 28/11/1440هـ الموافق يوم الأربعاء 31/07/2019م)

6. سيتم دفع التوزيعات خلال 10 أيام عمل من تاريخ الاستحقاق.

كما يود مدير الصندوق تذكير مالكي الوحدات الكرام بتحديث بياناتهم لدى البنوك التي بها حساباتهم لضمان إيداع أرباحهم المستحقة في حساباتهم مباشرة