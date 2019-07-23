أخبار عاجلة

انخفاض أرباح "رينو" 50% في النصف الأول -
8 الصبح - التزحلق علي الجليد .. مزيج بين الرياضة والفن - فقرة خاصة مع داليا أشرف -
8 الصبح - فقرة خاصة في ذكري رحيل "الحريف" محمد خان -
8 الصبح - عودة الرحلات البريطانية إلي القاهرة -
8 الصبح - رسمياً ..كهربا لاعباً في صفوف أفيش البرتغالي -
8 الصبح - التعليم العالي تمد أعمال تنسيق المرحلة الأولي حتي مساء اليوم الجمعة -
ارتفاع الأسهم الأوروبية بالمستهل بعد قرارات البنك المركزي -
8 الصبح -"العلمين الجديدة": جاهزة لاستفبال 4 ملايين نسمة -
8 الصبح - "الزراعة" تطرح 3 ألاف أضحية بأسعار مخفضة -
8 الصبح - خلال زيارته للإسكندرية ..رئيس الوزراء يدشن تشغيل 15 أتوبيسا كهربائيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

إعلان صندوق الراجحي ريت توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق الراجحي ريت للفترة من 1 يناير 2019 الى 30 يونيو 2019

Google+ Print
إعلان صندوق الراجحي ريت توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق الراجحي ريت للفترة من 1 يناير 2019 الى 30 يونيو 2019 إعلان صندوق الراجحي ريت توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق الراجحي ريت للفترة من 1 يناير 2019 الى 30 يونيو 2019
تعلن شركة الراجحي المالية عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق الراجحي ريت للفترة من 1 يناير 2019 الى 30 يونيو 2019 على النحو التالي

1. إجمالي الأرباح الموزعة 39,104,194.88 ريال

2. ستكون التوزيعات النقدية على أساس 122,200,609 وحدة قائمة

3. قيمة الربح الموزع يبلغ 0.32 ريال لكل وحدة، ونسبتها إلى السعر الأولي للوحدة هو %3.2

4. نسبة التوزيع تبلغ 3.14% من صافي قيمة الأصول (بناء على القيمة العادلة كما في تاريخ 27/10/1440هـ الموافق 30/06/2019م)

5. ستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الأحد بتاريخ 03/12/1440هـ الموافق 04/08/2019م (نهاية يوم التداول في 28/11/1440هـ الموافق يوم الأربعاء 31/07/2019م)

6. سيتم دفع التوزيعات خلال 10 أيام عمل من تاريخ الاستحقاق.

كما يود مدير الصندوق تذكير مالكي الوحدات الكرام بتحديث بياناتهم لدى البنوك التي بها حساباتهم لضمان إيداع أرباحهم المستحقة في حساباتهم مباشرة

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
انخفاض أرباح "رينو" 50% في النصف الأول

انخفاض أرباح "رينو" 50% في النصف الأول

ارتفاع الأسهم الأوروبية بالمستهل بعد قرارات البنك المركزي

ارتفاع الأسهم الأوروبية بالمستهل بعد قرارات البنك المركزي

"نيكي"يتراجع من أعلى مستوى بشهرين ونصف لكن يُسجل مكاسب أسبوعية

"نيكي"يتراجع من أعلى مستوى بشهرين ونصف لكن يُسجل مكاسب أسبوعية

أسعار الذهب تستقرعالمياً وتتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية

أسعار الذهب تستقرعالمياً وتتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية