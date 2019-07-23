اعلان الشركة السعودية للعدد والأدوات عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر )

بند توضيح يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى يعود الارتفاع في صافي الربح إلى:

-الارتفاع في المبيعات والذي يعود بشكل أساسي الى زيادة عدد المعارض من 29 الى 32 معرض مما أدى لإرتفاع مجمل الربح

-انخفاض في مصاريف البيع والتسويق

-ارتفاع في الإيرادات الأخرى

يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى يعود الارتفاع في ارباح الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق الى:

- تحسن في مجمل الربح نظرا لموسمية المبيعات

-انخفاض في مصاريف البيع والتسويق

-ارتفاع في الإيرادات الأخرى

-أنخفاض في مصاريف الزكاة

يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى يعود الارتفاع في الربح الصافي إلى:

- الارتفاع في مبيعات السنة مما نتج عنه ارتفاع في مجمل الربح

- انخفاض في المصاريف الإدارية و العمومية

-ارتفاع في الإيرادات الأخرى

طبيعة رأي مراجع الحسابات الرأي غير المعدل ملاحظة او تحفظ أو لفت انتباه كما ورد في تقرير المراجع الخارجي لايوجد إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة تم إعادة تصنيف أرقام فترة المقارنة لتتلاءم مع تصنيف أرقام الفترة الحالية و لتتوافق مع تطبيق معايير المحاسبة الدولية معلومات اضافية تم تعديل ربحية السهم بعد زيادة رأس مال الشركة والذي نتج عنه زيادة عدد الاسهم من 24 مليون سهم الى 36 مليون سهم والذي تم إقراره من قبل الجمعية العامة غير العادية للشركة والتي تم انعقادها في 17 ديسمبر 2018

اعتبارًا من 1 يناير 2019 ، اعتمدت الشركة المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16، والذي أصبحت بموجبه غالبية التزامات عقود الإيجار تظهر ضمن بند التزامات في قائمة المركز المالي الموحدة بالإضافة الى أصول حق الاستخدام ضمن بند الأصول في قائمة المركز المالي الموحدة. قامت الشركة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16 باستخدام طريقة الأثر الرجعي المعدل ، والذي يتطلب الاعتراف بالأثر التراكمي لتطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16 ، اعتبارًا من 1 يناير 2019 ، على الأرباح المبقاة ولا يتم تعديل المعلومات والبيانات المعروضة للسنة السابقة حيث تم عرضها حسب معيار المحاسبة الدولي رقم 17