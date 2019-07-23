إعلان الشركة السعودية للعدد والأدوات (ساكو) عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام 2019

بند توضيح تاريخ قرار مجلس إدارة الشركة 1440-11-20 الموافق 2019-07-23 اجمالي المبلغ الموزع 36 مليون ريال عدد الأسهم المستحقة للأرباح 36 مليون سهم حصة السهم من التوزيع 1 ريال نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية % 10 تاريخ الأحقية تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق 29-08-2019 والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق تاريخ التوزيع 11-09-2019 معلومات اضافية سيقوم بنك ساب بتوزيع أرباح الشركة و سيتم إيداع الأرباح اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 11/09/2019م مباشرة في الحسابات البنكية الجارية المرتبطة بالمحافظ الاستثمارية للمساهمين المستحقين لأرباح الشركة وفقاً للإعلان، وفي حالة وجود أي استفسار بهذا الخصوص يرجى الاتصال ببنك ساب على الهاتف المجاني (920007222) أو زيارة أي من فروعه او التواصل مع علاقات المساهمين في الشركة على البريد الإلكتروني: investors@saco-ksa.com

مباشر (اقتصاد)