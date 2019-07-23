التجارة السعودية:492 مليون ريال ديون مضمونة بالسجل الموحد للرهون التجارية

الرياض – مباشر: كشفت وزارة التجارة والاستثمار السعودية عن بلوغ إجمالي قيمة الديون المضمونة بعقود الرهن التجاري المقيدة في السجل الموحد للرهون التجارية أكثر من 492 مليون ريال خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وأكدت الوزارة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أنه يمكن لجميع المنشآت التجارية الاستفادة من خدمة السجل الموحد للرهون التجارية، التي تُمكن من قيد عقود الرهون التجارية لأنواع مختلفة من الأموال المنقولة؛ مثل: المركبات والحصص في الشركات والودائع البنكية والحسابات الجارية.

وأشارت التجارة، إلى أن الخدمة تهدف إلى تعزيز سوق الائتمان في المملكة، واستفادة المنشآت والأفراد عبر رهن أصولهم التجارية وتمكين أصحاب الأصول من الاستفادة من قيمتها، وحفظ حقوق أطراف العقد عبر قيد الرهون التجارية.

يشار إلى أن لائحة تنظيم السجل الموحد للرهون التجارية صدرت منتصف مارس/ آذار 2019.

ويمكن للمنشآت التجارية والأفراد الاستفادة منها بالدخول على موقع الوزارة، والانتقال إلى الصفحة الخاصة بالخدمة وقيد وتسجيل عقود الرهن التجاري، بالإضافة إلى تقديم طلب تعديل أو إلغاء أو اعتراض وإصدار المستندات التنفيذية بشكل إلكتروني.

ويمكن للمنشآت التجارية والأفراد الاستفادة منها بالدخول على موقع الوزارة، والانتقال إلى الصفحة الخاصة بالخدمة وقيد وتسجيل عقود الرهن التجاري، بالإضافة إلى تقديم طلب تعديل أو إلغاء أو اعتراض وإصدار المستندات التنفيذية بشكل إلكتروني.

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