محدث..الدولار الأمريكي يوسع مكاسبه عالمياً عند أعلى مستوى بأسبوعين

مباشر: وسع الدولار الأمريكي مكاسبه أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء عند أعلى مستوى في أسبوعين، مع التطورات السياسية والاقتصادية العالمية.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل لاتفاق بشأن الموازنة الفيدرالية وسقف الديون.

ومن المفترض أن يوافق مجلس النواب على الاتفاق في الأسبوع الجاري قبل أن يبدأ الأعضاء عطلة في 26 يوليو/تموز الجاري لمدة 6 أسابيع، ومن المحتمل أن يطرح مجلس الشيوخ الاتفاق للتصويت في الأسبوع المقبل.

ويتزامن مع ارتفاع العملة الأمريكية تحقيق أسواق الأسهم العالمية في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا مكاسب.

وتمكن بوريس جونسون اليوم من الفوز بزعامة حزب المحافظين البريطاني ومن ثم بمنصب رئاسة الوزراء، متفوقاً على منافسه جيرمي هانت.

وبحلول الساعة 12:35 مساءً بتوقيت جرينتش ارتفع الدولار أمام اليورو بنحو 0.3 بالمائة إلى 1.1173 دولار، كما زاد أمام الين بنسبة 0.2 بالمائة عند 108.12 ين.

وصعدت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني بنسبة 0.2 بالمائة مُسجلة 1.2447 دولار، فيما ارتفعت أمام الفرنك السويسري بنحو 0.1 بالمائة عند 0.9830 فرنك.

وخلال تلك الفترة صعد مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.4 بالمائة ليصل إلى 97.604.