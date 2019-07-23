9 قرارات للوزراء السعودي باجتماعه الأسبوعي برئاسة الملك سلمان

الرياض ـ مباشر: عقد مجلس الوزراء السعودي، اجتماعه الأسبوعي، اليوم الثلاثاء، في نيوم بمنطقة تبوك، برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وقال وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، في بيان، نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن المجلس استعرض خلال الاجتماع عددا من الموضوعات الهامة، ووجه حيالها بما رآه.

واعتمد المجلس 9 قرارات، تضمنت تفويض وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، بالتباحث مع الجانب الأردني بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين السعودية والأردن في مجال الربط الكهربائي.

ووافق المجلس على قيام جامعة الملك سعود بالتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الأكاديمي بين كلية الطب بجامعة الملك سعود في السعودية وكلية الطب بجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية في الإمارات.

وقرر مجلس الوزراء السعودي كذلك الموافقة على انضمام المركز السعودي للاعتماد إلى المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال، وذلك بعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

كما وافق المجلس على اكتتاب المملكة في الأسهم المخصصة لها بموجب قراري مجلس محافظي البنك الدولي للإنشاء والتعمير، المتعلقين بالزيادة العامة والزيادة الانتقائية.

وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى، قرر مجلس الوزراء الموافقة على قرارات مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي (السادس والعشرين).

وقرر مجلس الوزراء تعيين سلمان بن حيدر بن عثمان بن حجار، عضواً ممثلاً لوزارة التجارة والاستثمار في مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية.

كما قرر مجلس الوزراء تفويض وزير التعليم صلاحية تعديل لائحة تقويم الطالب الموافق عليها بقرار اللجنة العليا لسياسة التعليم في المملكة العربية السعودية.

واعتمد مجلس الوزراء خلال الاجتماع، الحسابين الختاميين للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية، والمؤسسة العامة للحبوب، عن عامين ماليين سابقين.

ووافق مجلس الوزراء السعودي، على ترقيات للمرتبة الرابعة عشرة ووظيفة (وزير مفوض)، إلى جانب اطلاعه على الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول أعماله.

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