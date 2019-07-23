مجلس الوزراء السعودي: تصرفات إيران تمثل انتهاكاً للقانون الدولي

الرياض- مباشر: قال مجلس الوزراء السعودي إن تصرفات إيران تمثل انتهاكا للقانون الدولي ومن ذلك اعتراض سفن مدنية بما فيها احتجاز السفينة البريطانية في الخليج العربي.

وشدد المجلس في اجتماعه اليوم الثلاثاء، برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز، على أن أي مساس بحرية الملاحة البحرية الدولية يعد انتهاكاً للقانون الدولي يجب على المجتمع الدولي اتخاذ ما يلزم لرفضه وردعه.

وفي سياق آخر أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين لقيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدم عشرات المنازل في منطقة وادي الحمص ببلدة صور باهر شرق القدس والتي تؤوي مئات الأفراد من المواطنين الفلسطينيين.

ودعا المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف هذا "العدوان والتصعيد الخطير" الذي يستهدف الوجود الفلسطيني والتهجير القسري للمواطنين من مدينة القدس ومحاولة تغيير طابع المدينة القانوني وتركيبتها السكانية، ويتعارض مع القوانين الدولية والإنسانية والاتفاقات ذات الصلة.

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