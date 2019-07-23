التضخم بالسعودية يتراجع 1.4% خلال يونيو على أساس سنوي

الرياض – مباشر: سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك بالمملكة العربية السعودية انخفاضا بنسبة 1.4 بالمائة خلال شهر يونيو/ حزيران 2019 على أساس سنوي.

وجاء تراجع التضخم بالسعودية في الشهر الماضي على أساس سنوي، وفقا لبيانات هيئة الإحصاء الصادرة اليوم؛ نتيجة تراجع الأسعار ضمن أقسام رئيسية بالمؤشر لا سيما السكن والمياه والكهرباء والغاز ووقود أخرى بنسبة 7.2 بالمائة، وتراجع الأسعار ضمن قطاع الاتصالات بنحو 0.7 بالمائة، والملابس والأحذية بـ 0.5%.

وعلى أساس شهري، ارتفع معدل التضخم بالسعودية خلال يونيو/ حزيران مقارنة بشهر مايو/ أيار بنسبة 0.2 بالمائة.

وبلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك بالمملكة خلال يونيو/ حزيران 105.9 نقطة، مقارنة بـ 105.7 نقطة في الشهر السابق.

ولم تشهد الأقسام الرئيسية بالمؤشر تغيرا خلال يونيو/ حزيران على أساس شهري؛ وعلى رأسها التبغ والصحة والاتصالات والتعليم، وفقا للتقرير الشهري لهيئة الإحصاء السعودية.

وخلال مايو/ أيار 2019، سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك (التضخم) بالسعودية انخفاضاً نسبته 1.5 بالمائة على أساس سنوي.

ترشيحات:

مسح.. متوسط طن الحديد بالسعودية يرتفع 10.6% بالنصف الأول

بالتفاصيل.. أسعار السلع الغذائية والفاكهة بالسعودية خلال يونيو

تقرير: قطاع التشييد بالسعودية تجاوز الضغوطات وحقق أول مكاسبه منذ2015

تقرير: تفاؤل بنمو الناتج المحلي غير النفطي بالسعودية خلال 2019

تقرير: السعودية تقود مشاريع البناء الجديدة بالخليج في النصف الأول

التحالف يُسقط طائرة مسيَّرة لميليشيا الحوثي ضد المدنيين في عسير