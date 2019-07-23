إعلان شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة عن دعوة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )

مقدمة يسر مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة ( مسك) ـ شركة سعودية مساهمة ــ دعوة مساهميها الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الاول ) للنظر في جدول الاعمال التالي : مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة بمقر إدارة الشركة الواقع بحي الملك عبدالعزيز شارع صلاح الدين الأيوبي ( الستين ) الرياض رابط بمقر الاجتماع ( https://goo.gl/maps/795PRuAKXMU2 ) تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-12-17 الموافق 2019-08-18 وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30 حق الحضور يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. .علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية و أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضرة مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً بأي عدد من الحضور جدول أعمال الجمعية 1.التصويت على تشكيل لجنة المراجعة اعتباراً من تاريخ 18/08/2019م وتنتهي في 01/07/2022م، وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها وهم : 1- عمار عبدالرحيم قاضي ( رئيساً ) 2- سليمان محمد النملة ( عضواً ) 3- يحيى ابراهيم القنيبط ( عضواً ) 4- عزيز بن محمد القحطاني ( عضواً من خارج المجلس ) . ( مرفق ) .

2.التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.