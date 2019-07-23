إعلان شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة عن دعوة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )

مقدمة يسر مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة ( مسك) ـ شركة سعودية مساهمة ــ دعوة مساهميها الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الاول ) للنظر في جدول الاعمال التالي : مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة بمقر إدارة الشركة الواقع بحي الملك عبدالعزيز شارع صلاح الدين الأيوبي ( الستين ) الرياض رابط بمقر الاجتماع ( https://goo.gl/maps/795PRuAKXMU2 ) تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-12-17 الموافق 2019-08-18 وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30 حق الحضور يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. .علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية و أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضرة مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً بأي عدد من الحضور جدول أعمال الجمعية 1.التصويت على تشكيل لجنة المراجعة اعتباراً من تاريخ 18/08/2019م وتنتهي في 01/07/2022م، وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها وهم : 1- عمار عبدالرحيم قاضي ( رئيساً ) 2- سليمان محمد النملة ( عضواً ) 3- يحيى ابراهيم القنيبط ( عضواً ) 4- عزيز بن محمد القحطاني ( عضواً من خارج المجلس ) . ( مرفق ) .
2.التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.نموذج التوكيل التصويت الالكتروني علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة (العاشرة صباحاً) من يوم ( الجمعة ) 15/12/1440 الموافق 16/08/2019 وحتى الساعة (الرابعة مساءً) من يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين على الهاتف رقم (0114767373/ بريد الكتروني IR@mesccables.com). معلومات اضافية كما يحق للمساهم توكيل شخص أخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من: الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية. إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق. كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. وعلى المساهم أو وكيلة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، على العنوان : شركة الشرق الاوسط للكابلات المتخصصة مسك ص . ب 60536 الرياض 11555 أو إرسالها على الفاكس رقم 0114723192 بريد إلكتروني IR@mesccables.com وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل إحضار الهوية الوطنية. الملفات الملحقة