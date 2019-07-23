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أرباح وإيرادات "كوكاكولا" تتجاوز التوقعات في الربع الثاني

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أرباح وإيرادات "كوكاكولا" تتجاوز التوقعات في الربع الثاني أرباح وإيرادات "كوكاكولا" تتجاوز التوقعات في الربع الثاني

مباشر: حققت شركة "كوكاكولا" زيادة في الأرباح والإيرادات تجاوزت التوقعات في الربع الثاني بدعم أعمالها في أمريكا الشمالية.

وأظهرت نتائج أعمال الشركة الأمريكية العاملة في قطاع المشروبات، اليوم الثلاثاء، أنها سجلت صافي أرباح بقيمة 2.607 مليار دولار في فترة الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو/حزيران الماضي، مقابل 2.316 مليار دولار في الفترة المماثلة العام الماضي.

وبلغ نصيب سهم "كوكاكولا" من الأرباح باستثناء البنود والمواد غير المتكررة 0.63 دولار في الربع الثاني من 2019، متجاوزة توقعات المحللين بأن تُسجل 0.61 دولار.

وعلى صعيد إيرادات "كوكاكولا" في الربع الثاني من 2019 فإنها سجلت 9.997 مليار دولار في الفترة من أبريل/نيسان وحتى يونيو/حزيران، مقابل 9.421 مليار دولار في فترة المقارنة من 2018.

وكانت توقعات المحللين أشارت إلى أن إيرادات "كوكاكولا" ستزيد إلى مستوى 9.99 مليار دولار.

وقادت أعمال الشركة في أمريكا الشمالية دعم إيرادات الربع الثاني حيث زادت إيراداتها هناك بنحو 3 بالمائة عند 3.16 مليار دولار.

ولكن على الجانب الآخر انخفضت إيراداتها من أعمالها في أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط بنحو 4 بالمائة عند 1.93 مليار دولار.

كما تراجعت إيرادات الشركة من منطقة آسيا المحيط الهادي بنسبة 3 بالمائة مُسجلاً مليار دولار.

وتتوقع "كوكاكولا" تحقيق زيادة في إجمالي إيرادات العام الجاري بنحو 5 بالمائة.

مباشر (اقتصاد)

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