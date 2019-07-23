شركتان سعودية وإماراتية تفوزان بتشييد قرية سكنية بمشروع البحر الأحمر

الرياض- مباشر: أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، المُنفذة لأحد أكبر المشاريع السياحية السعودية، اليوم الثلاثاء، عن توقيعها عقداً مشتركاً لبناء قرية سكنية عمالية متكاملة في موقع مشروع البحر الأحمر.

وقالت الشركة في بيان، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية- واس، إنه فاز في العقد شركتان، إحداهما مقرها في المملكة العربية السعودية والأخرى مقرها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتابعت: ستطور كل شركة 5 آلاف وحدة سكنية خلال الأشهر العشرة المقبلة -بحسب العقد-، ليصل مجموع من سيتم استضافتهم مبدئياً في موقع المشروع إلى 10 آلاف عامل، على أن يتم كذلك تطوير "مدينة للموظفين" ستستوعب 25 ألف عامل وموظف في وقت لاحق من هذا العام.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير، جون باغانو: إنه تم اختيار الشركتين، لتطوير قرية عمالية متكاملة، وسنحرص معاً على إقامة مرافق سكنية وخدمية تكون مثالاً يحتذى به في إسكان العمال لجميع المشاريع حول المنطقة".

وستعتمد الشركتان في عملية تطوير الجزء الأكبر من القرية العمالية على استخدام وحدات سكنية مسبقة الصنع، وهذا يقلص الوقت اللازم للتسليم بمعايير عالية الجودة، ويخفض عدد العمال، ويحمي النظام البيئي للوجهة، بما يتماشى مع أهداف الاستدامة التي وضعتها شركة البحر الأحمر للتطوير.

وستتولى شركة البحر الأحمر للتطوير إدارة القرية العمالية فور اكتمالها، وستحتضن عمال الموقع سواء ممن يعملون مباشرةً لدى شركة البحر الأحمر للتطوير أو الذين يعملون كشركات طرف ثالث.

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